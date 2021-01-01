

هواوي تكشف عن هاتف مميز بخصائص وإمكانيات رائدة هواوي تكشف عن هاتف مميز بخصائص وإمكانيات رائدة

كشفت عملاقة التقنية الصينية هواوي Huawei، خلال العام الجاري، عن عدة إصدارات ضمن سلسلة هواتفها الذكية نوفا، والتي تمتاز بالعديد من الخصائص المتميزة والإمكانيات الرائدة، بل وتتوفر أيضا مقابل سعر منافس، كان من بينها هاتف Nova 8i.



سعر ومواصفات هاتف هواوي Nova 8i



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يعد هاتف Nova 8i، من أحدث إصدارات تشكيلة نوفا 8 من هواوي لعام 2021، حيث أطلقت الشركة الصينية الإصدار الجديد مقابل حوالى 260 يورو (أي ما يعادل 4 آلاف و800 جنيه مصري).

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واما عن الأداء فقد جاء هاتف هواوي نوفا 8، بأحد أفضل معالجات شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 662، والمطور بتقنية 11 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت.وجاء هاتف هواوي نوفا 8i، بشاشة منحنية بدون حواف من نوع LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، و يمتاز بهيكل بتصميم عصري مقاوما للماء والغبار ويبلغ وزنه 190 جرام.ويقدم هاتف هواوي Nova 8i، أربع كاميرات خلفية داخل إعداد دائري الشكل، يتكون من وحدة استشعار أساسية بدقة 64 ميجابكسل، وأخرى بدقة 8 ميجابكسل فائقة السرعة، و بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.ويحتوي هاتف هواوي Nova 8i، على بطارية تبلغ سعتها 4300 مللي أمبير في الساعة، وتدعى الشركة الصينية أنها تنتقل من 0 إلى 60% خلال 17 دقيقة، و شحنها بالكامل في 38 دقيقة، باستخدام الشاحن المرفق بقدرة 66 وات، ويحتوي الهاتف على قارئ بصمات الأصابع مثبت على الإطار الجانبي للجهاز.ويتوفر هاتف هواوي نوفا 8i، بثلاثة ألوان هي : الفضي والأزرق والأسود، ويعمل الهاتف الذكي الجديد بواجهة المستخدم EMUI 11 المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، بدون خدمات جوجل.