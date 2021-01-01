فيديو.. ابتكار روبوت يمشي على الحبل ويطير في الهواء

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فيديو.. ابتكار روبوت يمشي على الحبل ويطير في الهواء

اخترع فريق من المهندسين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة روبوتا قادرا على المشي والطيران، وأطلقوا عليه اختصارا لقب "ليو".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الروبوت في الأصل عبارة عن طائرة بدون طيار، لكنه يحتوي كذلك على قدمين تساعدناه على المشي.

وأوضحت أن الروبوت يعرف باسم "ليو"، وقد تم تصنيعه بالاعتماد على أجزاء متفرقة من روبوتات وطائرات بدون طيار، تم العثور عليها في مختبر معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في مدينة باسادينا.

وذكرت الصحيفة أن "ليو"، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 76 سنتمترا، قادر على المشي والتزحلق، وبإمكانه في لمح البصر الطيران في الهواء.

وبمقدور الروبوت السير لوحده بسرعة 20 سم في الثانية، وقد تزداد السرعة في حال اختار "الطيران المتقطع".

وذكر فريق المهندسين أنه يمكن استغلال "ليو" في المهمات التي يصعب على الروبوتات والدرونات الحالية تنفيذها، مثل المشي على الحبل وركوب لوح التزلج..

ولم يذكر الفريق متى سيكون الروبوت الجديد متاحا للاستخدام التجاري، أو بكم سيجري عرضه للبيع، "لأنه لا يزال في مرحلة البحث والتطوير".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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