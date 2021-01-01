اخترع فريق من المهندسين في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة روبوتا قادرا على المشي والطيران، وأطلقوا عليه اختصارا لقب "ليو".
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الروبوت في الأصل عبارة عن طائرة بدون طيار، لكنه يحتوي كذلك على قدمين تساعدناه على المشي.
وأوضحت أن الروبوت يعرف باسم "ليو"، وقد تم تصنيعه بالاعتماد على أجزاء متفرقة من روبوتات وطائرات بدون طيار، تم العثور عليها في مختبر معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في مدينة باسادينا.
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التعليقات على فيديو.. ابتكار روبوت يمشي على الحبل ويطير في الهواء
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