الحمم البركانية على القمر.. "السر" في مليار سنة

آخر الأخبارعلم وتقنية › الحمم البركانية على القمر.. "السر" في مليار سنة

صورة الخبر: الحمم البركانية على القمر.. "السر" في مليار سنة
الحمم البركانية على القمر.. "السر" في مليار سنة

كشف مقال بمجلة ساينس أن عمر بقايا حمم متجمدة جلبتها مهمة صينية من القمر يقل بمليار سنة عن نظيراتها التي جلبتها بعثات أخرى منذ عقود، مما يعني أن حرارة سطح القمر هدأت في وقت متأخر أكثر مما كان يعتقد.

كان عمر العينات التي جلبتها البعثات الأميركية والسوفيتية أكثر من 2.9 مليار سنة.

لكن عمر العينات التي جلبتها مهمة شانجي-5 الصينية في أواخر العام الماضي حوالي 1.96 مليار سنة، مما يعني استمرار النشاط البركاني لفترة أطول مما كان يُعتقد في السابق.

كان المسبار الصيني غير المأهول هبط في ديسمبر الماضي، على جزء لم يتم استكشافه من قبل في سهل كبير من الحمم البركانية يطلق عليه "محيطات العواصف".

وفي وقت لاحق تم جلب حوالي 1731 غراما من العينات إلى الأرض.

كان أحد الأهداف الرئيسية لشانجي-5، التي سميت باسم ألهة القمر عند الصينيين، هو معرفة المدة التي ظل فيها القمر نشطا بركانيا.

جعلت المهمة الصين ثالث دولة في العالم تحصل على عينات من القمر بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.
وتسعى الصين لإطلاق مهمتي شانجي-6 وشانجي-7 غير المأهولتين أيضا للقمر، في السنوات الخمس المقبلة لاستكشاف قطبه الجنوبي.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الحمم البركانية على القمر.. "السر" في مليار سنة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62599

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager