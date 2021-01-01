كشف مقال بمجلة ساينس أن عمر بقايا حمم متجمدة جلبتها مهمة صينية من القمر يقل بمليار سنة عن نظيراتها التي جلبتها بعثات أخرى منذ عقود، مما يعني أن حرارة سطح القمر هدأت في وقت متأخر أكثر مما كان يعتقد.
كان عمر العينات التي جلبتها البعثات الأميركية والسوفيتية أكثر من 2.9 مليار سنة.
لكن عمر العينات التي جلبتها مهمة شانجي-5 الصينية في أواخر العام الماضي حوالي 1.96 مليار سنة، مما يعني استمرار النشاط البركاني لفترة أطول مما كان يُعتقد في السابق.
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التعليقات على الحمم البركانية على القمر.. "السر" في مليار سنة
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