

بلاغات عن عطل جديد في إنستغرام بلاغات عن عطل جديد في إنستغرام

واجه بعض مستخدمي تطبيق إنستغرام حول العالم مشكلة تتعلق بتحميل الصور، مساء الجمعة، وذلك بعد أيام من تعرض عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيقاته لانقطاع لمدة ست ساعات.



وقال فيسبوك في تغريدة على موقع تويتر:"نحن على علم بأن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في الوصول إلى تطبيقاتنا".



وأظهر موقع داون ديتكتور التقني الذي يراقب حركة المنصات الإلكترونية على الإنترنت، وجود بلاغات تتعلق بعدم تمكن المستخدمين رفع الصور الخاصة بهم.

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وبحسب داون ديتكتور فإن هناك أكثر من 32 ألف حادثة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات مع Instagram يوم الجمعة.وتعطلت مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، واتساب، إنستغرام"، يوم الاثنين الماضي، لمدة 6 ساعات، ما أحدث شللا في الكثير من الخدمات، وتسبب بإزعاج كثير من المستخدمين.وكشف "فيسبوك" في بيان أن "تعديلات خاطئة في الإعدادات هي السبب الرئيسي وراء العطل الذي تسبب في حرمان 3.5 مليار مستخدم لمدة نحو ست ساعات من دخول مواقع فيسبوك وإنستغرام وواتساب".وأضافت: "اكتشفت فرقنا الهندسية أن تعديلات على أجهزة التوجيه (الراوتر) الرئيسية التي تنسق الحركة بين مراكز البيانات تسببت في مشاكل أدت إلى توقف الاتصال"، حسبما نقلت "رويترز".وقدم "فيسبوك" اعتذاره عن العطل الفني الذي أدى لانقطاع خدماتها لنحو ساعات، ومنع مستخدمي الشركة البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل.