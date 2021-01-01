بدأت شركة Anker بالترويج لـ Liberty 3 Pro TWS الجديدة التي طورتها لتكون أقوى منافس لسماعات سامسونغ اللاسلكية الحديثة.
وحرض مطورو هذه السماعات على تصميمها بشكل مميز يجعلها ثابتة بشكل ممتاز أثناء وضعها في الأذن، كما جعلوا هياكلها مقاومة للماء والغبار وفق معايير IPX4، وزودوا هيكلها من الخارج بأزرار لمسية تمكن المستخدم من التحكم بالمكالمات والموسيقى بسلاسة.
وتحتوي كل سماعة صغيرة من هذه السماعات على 6 مكبرات صوت داخلية صغيرة لتمنح المستخدم شعورا مميزا بالأصوات الغامرة الأبعاد، كما زودت بثلاث وضعيات لعزل الضوضاء الخارجية، منها وضعية تعزل الضوضاء بشكل تام تقريبا، ووضعية تعزل الضوضاء لكنها تتعرف على أصوات الأشخاص في المحيط وتوصلها لأذن المستخدم.
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التعليقات على منافس جديد لسماعات سامسونغ يغزو الأسواق العالمية
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