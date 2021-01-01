منافس جديد لسماعات سامسونغ يغزو الأسواق العالمية

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منافس جديد لسماعات سامسونغ يغزو الأسواق العالمية

بدأت شركة Anker بالترويج لـ Liberty 3 Pro TWS الجديدة التي طورتها لتكون أقوى منافس لسماعات سامسونغ اللاسلكية الحديثة.

وحرض مطورو هذه السماعات على تصميمها بشكل مميز يجعلها ثابتة بشكل ممتاز أثناء وضعها في الأذن، كما جعلوا هياكلها مقاومة للماء والغبار وفق معايير IPX4، وزودوا هيكلها من الخارج بأزرار لمسية تمكن المستخدم من التحكم بالمكالمات والموسيقى بسلاسة.

وتحتوي كل سماعة صغيرة من هذه السماعات على 6 مكبرات صوت داخلية صغيرة لتمنح المستخدم شعورا مميزا بالأصوات الغامرة الأبعاد، كما زودت بثلاث وضعيات لعزل الضوضاء الخارجية، منها وضعية تعزل الضوضاء بشكل تام تقريبا، ووضعية تعزل الضوضاء لكنها تتعرف على أصوات الأشخاص في المحيط وتوصلها لأذن المستخدم.

كما حصلت هذه السماعات على بطاريات داخلية تكفيها لتعمل 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، ويمكن شحنها لمدة 15 دقيقة لتمنح المستخدم 3 ساعات من الاستعمال.

وزودت Liberty 3 Pro TWS بمحفظة بلاستيكية أنيقة مجهزة ببطاريات داخلية تكفي لشحن السماعات لتعمل 32 ساعة، كما يمكن شحن هذه المحفظة سلكيا أو عبر شواحن لاسلكية.

المصدر: روسيا اليوم

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