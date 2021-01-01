

لكزس تتفوق على مرسيدس وبي إم دبليو في المبيعات الأمريكية لكزس تتفوق على مرسيدس وبي إم دبليو في المبيعات الأمريكية

المربع نت – تفوقت لكزس على جميع منافسيها في المبيعات الأمريكية الفاخرة في الربع الثالث من العام، لتسجل 81,093 سيارة مباعة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.



في المركز الثاني بي إم دبليو بـ 75,619 سيارة، والمركز الثالث مرسيدس بـ 55,130 سيارة، واستمر تراجع أودي لتسجل 41,019 سيارة مباعة فقط في الربع الثالث من العام، بانخفاض 14% عن العام الماضي.



وتقترب لكزس بالتدريج من التفوق على بي إم دبليو في مجمل المبيعات السنوية حتى الآن، بفارق 4,808 سيارة فقط بين العلامتين.. ووضحت لكزس أن موديلات RX و NX مثلتا أكثر من نصف مبيعات العلامة وحدهما.

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وقد تمكنت لكزس من تحقيق هذه المبيعات الممتازة رغم عدد الوكالات الأمريكية الأقل من منافسيها بفضل الكفاءة الممتازة لأنظمة توزيع المخزون والتسويق.