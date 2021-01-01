لكزس تتفوق على مرسيدس وبي إم دبليو في المبيعات الأمريكية

آخر الأخبارأخبار السيارات › لكزس تتفوق على مرسيدس وبي إم دبليو في المبيعات الأمريكية

صورة الخبر: لكزس تتفوق على مرسيدس وبي إم دبليو في المبيعات الأمريكية
لكزس تتفوق على مرسيدس وبي إم دبليو في المبيعات الأمريكية

المربع نت – تفوقت لكزس على جميع منافسيها في المبيعات الأمريكية الفاخرة في الربع الثالث من العام، لتسجل 81,093 سيارة مباعة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

في المركز الثاني بي إم دبليو بـ 75,619 سيارة، والمركز الثالث مرسيدس بـ 55,130 سيارة، واستمر تراجع أودي لتسجل 41,019 سيارة مباعة فقط في الربع الثالث من العام، بانخفاض 14% عن العام الماضي.

وتقترب لكزس بالتدريج من التفوق على بي إم دبليو في مجمل المبيعات السنوية حتى الآن، بفارق 4,808 سيارة فقط بين العلامتين.. ووضحت لكزس أن موديلات RX و NX مثلتا أكثر من نصف مبيعات العلامة وحدهما.

وقد تمكنت لكزس من تحقيق هذه المبيعات الممتازة رغم عدد الوكالات الأمريكية الأقل من منافسيها بفضل الكفاءة الممتازة لأنظمة توزيع المخزون والتسويق.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لكزس تتفوق على مرسيدس وبي إم دبليو في المبيعات الأمريكية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
88520

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager