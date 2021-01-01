تسريب أسعار جيب جراند شيروكي 2022 الجيل الجديد

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صورة الخبر: تسريب أسعار جيب جراند شيروكي 2022 الجيل الجديد
تسريب أسعار جيب جراند شيروكي 2022 الجيل الجديد

المربع نت – بعد أيام من تدشين جيب جراند شيروكي 2022 الجيل الجديد كلياً بصفين مقاعد، تسربت أسعار السيارة في الولايات المتحدة، والتي تبدأ من 37,400 دولار (140,000 ريال) للنسخة الأساسية وتقفز إلى 63,400 دولار – 238,000 ريال للفئة الرائدة في المجال.

وستتوفر جراند شيروكي الجديدة بثلاثة محركات، الأول 3.6 لتر 6 سلندر بقوة 293 حصان وعزم 348 نيوتن متر، بمعدل سحب أقصى 2812 كيلوجرام، والثاني 5.7 لتر 8 سلندر بقوة 357 حصان وعزم 528 نيوتن متر ومعدل سحب أقصى 3,265 كيلوجرام.

الخيار الثالث والجديد هو محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر هجين بالقابس بقوة 375 حصان وعزم 637 نيوتن متر ومدى كهربائي صافي 40 كيلومتر.

هذه النسخة أقصر بـ 28.9 سنتيمتر من نسخة جراند شيروكي L بثلاثة صفوف مقاعد، ولكن ازدادت مساحة الداخلية والتخزين بعض الشيء مقارنة بالجيل السابق.. وستتوفر السيارة بنسخة “تريل هوك” للتضاريس الوعرة بنظام تعليق هوائي يوفر خلوص أرضي مثالي وقفل تفاضلي خلفي إلكتروني محدود الانزلاق.

وتشمل مواصفات جراند شيروكي 2022 شاشات 10.1 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة العدادات، مع شاشة عرض رأسية على الزجاج الأمامي قياس 10 إنش، كما تدعم عدداً واسعاً من أنظمة السلامة الحديثة مثل التحذير المبكر من الاصطدام بالكبح المفعل للطوارئ وخاصية رصد المشاة وراكبي الدراجات ورصد النقطة العمياء.

صورة الخبر: تسريب أسعار جيب جراند شيروكي 2022 الجيل الجديد

المصدر: المربع نت

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