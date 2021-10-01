

الانتهاء من تقييم 3624 متقدمًا للتعيين بوظائف فى الحكومة خلال سبتمبر الانتهاء من تقييم 3624 متقدمًا للتعيين بوظائف فى الحكومة خلال سبتمبر

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز انتهى من تقييم 3624 متقدمًا لشغل في 3 وحدات بالجهاز الإداري للدولة، خلال شهر سبتمبر الماضى، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات.



أضاف "الشيخ"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من تقييم 2716 مهندسًا خلال شهر سبتمبر وذلك ضمن أعمال تقييم عدد 6 آلاف و 138 متقدما بدأ تقييمهم خلال شهر أغسطس الماضي لشغل 238 وظيفة مهندس بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة للتخصصات "ميكانيكا وكهرباء ومدنى واتصالات وحاسب آلى" بالمستوى الوظيفي الثالث "ج" بوزارة الموارد المائية والرى، وذلك في أول مسابقة مركزية ينفذها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر عام 2016.



وتابع كما تم تقييم 546 طبيبا متقدمًا لشغل درجة زميل مساعد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالإضافة إلى تقييم 362 موظفا لتحديد الاحتياجات التدريبية لهم بإحدى الجهات، مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكترونى بدءً من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشرى، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف.





