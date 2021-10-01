بلومبرج : تغطية كامل أسهم اي فاينانس المطروحة في اليوم الأول للاكتتاب من مستثمرين

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صورة الخبر: بلومبرج : تغطية كامل أسهم اي فاينانس المطروحة في اليوم الأول للاكتتاب من مستثمرين
بلومبرج : تغطية كامل أسهم اي فاينانس المطروحة في اليوم الأول للاكتتاب من مستثمرين

اكدت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أن شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية قد حققت نجاحا غير مسبوق في اليوم الأول للاكتتاب بعد تغطية كامل الأسهم المطروحة من مستثمرين.

وكانت الشركة قد فتحت الأربعاء السادس من أكتوبر باب تلقي طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص والتي كان مقررا لها أن تستمر حتى ١١ أكتوبر 2021، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول ٢٠ أكتوبر 2021.

ومن المقرر أن يتم في يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٢ من اكتوبر 2021 الإعلان عن السعر الرسمي للسهم والذي تم الافصاح عنه يوم الأربعاء الماضي بسعر يتراوح بين 12.50 جنيه و13.98 جنيه للسهم.

و تعتزم «إي فاينانس» طرح عدد 80,000,000 سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية و طرح اولي لعدد 177,777,778 سهم عادي، وبما يعادل إجمالاً 16.1% من أسهم رأسمال الشركة المصدرة حاليا.

المصدر: اموال الغد

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