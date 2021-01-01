تعتبر شركة هينسي ، واحدة من الكبار في عالم تعديل السيارات، حيث أجرت حزمة من اللمسات الساحرة على العديد من الطرازات القوية، والتي تحمل علامات تجارية لأكبر مصنعي السيارت، ومن بين هذه الإصدارات، تأتي النسخة موستنج GT 2022، وهي تحمل تعديلات هينسي.
ومن خلال مقطع فيديو نشرته قناة Hennessey Performance عبر YOUTUBE، استعرضت قدرات هذه النسخة المعدلة في مدة زمنية تقارب الدقيقتين، وذلك من ناحية قوة الانطلاق والتسارع مع اصوات تشبه ذئير الاسد لتبرز قوة الأداء الفني، بالاضافة إلى استعراض مبهر للناحية الخاصة بالتفحيط، و القدرة على التعامل مع المنعطفات.
القدرات الفنية للسيارة موستنج GT 2022
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التعليقات على استعراض مذهل لـ موستنج GT 2022 بعد تعديلات هينسي.. شاهد
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