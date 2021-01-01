

سعر ومواصفات جيب جراند شيروكي موديل 2021 في مصر.. صور سعر ومواصفات جيب جراند شيروكي موديل 2021 في مصر.. صور

اكتسبت علامة جيب الأمريكية شهرة كبيرة داخل مختلف الاسواق العالمية، نسبة إلى القدرات المختلفة من ناحية الجر مثل منظومة الدفع الكلي للعجلات، إلى جانب الموديلات المختلفة المطروحة، ومنها النسخة القوية جيب جراند شيروكي موديل 2021.



الأداء الفني للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021



تعتمد السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 على محرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 5700 سي سي، قادر على انتاج قوة 350 حصانا، وعزم اقصى للدوران 520 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات ينقل السرعة عبر منظومة الدفع الكلي، ومن خلال تلك القدرات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تقارب الـ 8 ثوان.

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تجهزيات السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021دعمت السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 بحزمة من وسائل الحماية والامان ومنها خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات وخوض المنحدرات، مع فرامل مانعة للانغلاق ABS و EBD، و برنامج الثبات الالكتروني، و خاصية دعم الفرامل BA، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و اجهزة استشعار أمامية وخلفية، و كاميرا، و زو بدء وايقاف التشغيل، ومثبت سرعة لسهولة التحكم، وحساسات مطر.كما تحتوي السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021على مكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام صوتي و ترفيهي، ومشغل للوسائط المتعددة والاقراص المدمجة و USB، و مراّة تعتيم أوتوماتيكية، مع خاصية الدخول من غير مفتاح، وفتحات تكييف خلفية، ومقود حركة كهربائي قابل للامالة، مع مقاعد من الجلد، و مساند للرأس والذراع، وقفل مركزي.أسعار السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 داخل السوق المصريتقدم السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2021 LIMITED بمحرك 5700 سي سي عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة بلغت مليون و 150 ألف جنيه.