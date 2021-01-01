تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس اليوم ، استقرار في الأحوال الجوية، حيث يشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف على باقي الأنحاء.
وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم ، يصاحبه شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وبالتزامن مع الطقس اليوم، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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التعليقات على اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحرى لطيف ليلا
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