

اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحرى لطيف ليلا اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحرى لطيف ليلا

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس اليوم ، استقرار في الأحوال الجوية، حيث يشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف على باقي الأنحاء.



وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم ، يصاحبه شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالتزامن مع الطقس اليوم، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم على محافظات ومدن مصر: كالتالي:العظمى الصغرىالقاهرة 30 20الإسكندرية 28 21وادي النطرون 29 20طنطا 30 21شبين الكوم 30 21دمنهور 28 21بلطيم 27 21مطروح 26 21السلوم 31 20سيوة 29 16بورسعيد 28 22دمياط 27 21الزقازيق 30 20المنصورة 30 20الإسماعيلية 30 20السويس 30 20العريش 28 22رفح 28 21رأس سدر 32 21نخل 29 19نويبع 32 25طابا 30 22كاترين 29 13الطور 30 23شرم الشيخ 33 25الغردقة 33 23مرسى علم 33 25الفيوم 32 20بني سويف 32 20المنيا 33 21أسيوط 33 20سوهاج 35 21قنا 36 21الأقصر 37 23أسوان 39 22إدفو 39 22أبوسمبل 36 23الوادي الجديد 35 20الشلاتين 35 23أبو رماد 35 22حلايب 32 23رأس حدربة 32 22