

7 معلومات عن اقتران القمر بكوكب الزهرة: يمكن رؤيته بالعين المجردة 7 معلومات عن اقتران القمر بكوكب الزهرة: يمكن رؤيته بالعين المجردة

تشهد سماء الوطن العربي اليوم السبت، ظاهرة فريدة تتمثل في اقتران القمر بكوكب الزهرة، حيث سيظهر القمر وكوكب الزهرة في السماء ناحية الأفق الشمالي، وذلك بعدما مرت السماء بذورة زخات شهب التنين ليلة أمس، وتمكن هواة رصد الظواهر الفلكية من مشاهدة الشهب التي احتكت بالغلاف الجوي للأرض في منظر رائع.



المهندس ماجد أبوزهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، كشف في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل اقتران القمر بكوكب الزهرة.



أبرز ما ذكره رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عن اقتران كوكب الزهرة بالقمر، اليوم، نرصده لكم كما يلي:

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1- اقتران القمر بكوكب الزهرة يمكن رصده بعد غروب الشمس اليوم السبت 09 أكتوبر 2021.2- يمكن مشاهدة هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة بالأفق الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي.3- تعتبر هذه الحادثة النادرة فرصة مثالية للتصوير الفلكي.4- يقع القمر والزهرة في الترتيب الثاني والثالث للأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس.5- يمكن رؤية هذه الظاهرة قبل حلول ظلمة الليل في منظر جميل.6- يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر، وذلك نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض ومن الأفضل رؤية هذه الظاهرة مباشرة بعد غروب الشمس.7- كوكب الزهرة بدأ في الظهور في السماء مساءً أواخر شهر أبريل الماضي، وسيبقى لبقية هذا العام.