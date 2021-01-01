

علامات بتقولك إنك في علاقة عاطفية اعتمادية.. خد موقف بدل ما تلغى شخصيتك علامات بتقولك إنك في علاقة عاطفية اعتمادية.. خد موقف بدل ما تلغى شخصيتك

من الصحى في العلاقات العاطفية أن يتعمد الطرفان على بعضهما، لكن مشكلة الاعتمادية هي تمحور حياة أحد الطرفين بأكملها حول الأخر، وإلغاء شخصيته في العلاقة، وتركيزه حياته بأكملها حول شريكه، وتقديم الكثير من التضحيات من أجله، حتى يثبت له حبه وإخلاصه له، وهنا يجب أن يتوقف هذا الشريك عما يفعله حتى لا يؤثر ذلك بشكل سلبى على علاقته بشريكه وعلى شخصيته.



وتحدثت ماري جوي، خبيرة العلاقات الإنسانية، عن علامات العلاقات العاطفية الإعتمادية، والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو " البريطانية.



علامات بتقولك إنك في علاقة عاطفية إعتمادية:



بتتغير عشانه



قالت ماري: "إذا وجدت أنك تذعن للآخرين أو تتخلى عن أشياء تحبها أو تحب أشياء أخرى تتوافق مع رغبات شخص آخر، فأنت في خطر التخلي عن حقوقك في عيش حياة مُرضية".

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وأضافت: "إذا كان شريكك لا يحب اللون الأحمر ولونك المفضل هو الأحمر، فيمكنك التوقف عن ارتدائه أو الذهاب إلى أبعد من ذلك لإقناع نفسك أنك لا تحبه أيضًا".بيتحكم في حياتكأشارت ماري إلى أن هذه النقطة علامة على نرجسية الشريك حيث قالت: "هذه علامة على النرجسية، حيث يحب النرجسيون التحكم في شركائهم، ويسعدون بذلك".وأضافت "كن على علم بأي شخص يحبطك أو يرفضك أو يقلل من شأنك لأنهم يفعلون ذلك ليشعروا بتحسن تجاه أنفسهم وللأسف، فهذه علامة على إنك بعلاقة إعتمادية".بتعتمد على الطرف الآخرغالبًا ما يكون هناك شخص واحد في العلاقة يحتاج إلى شريكه، وقد يجد الشخص المعتمد نفسه يضع احتياجات شريكه فوق احتياجاته، ويبذل كل الجهود للحفاظ على سلاسة العلاقة .وتشير ماري إلى أن "العديد من الأشخاص المعتمدين على الآخرين يشعرون بعدم الارتياح لكونهم في الطرف المتلقي للعلاقة، لكن العلاقات الصحية هي التي تكون متبادلة في كل شىء".بتعتبر الإنفصال عنه نهاية العالميشعر الشخص الذى يعتمد على الطرف الأخر، بأنه لا يستطيع العيش بدونه، وهذه مشكلة، حيث يشعر دائماً بالخوف من ترك الشريك لأنه يعتقد أن هذا نهاية العالم بالنسبة له، وهذه علامة على أن هذه العلاقة ليست صحيحة.بتحس بالذنب لو قولت له "لا"تقول ماري: "من الشائع أن يشعر الأشخاص الذين يعتمدون على الآخرين بالذنب الشديد لقولهم لا لشريك حياتهم و يتظاهرون أيضًا بالموافقة حتى إذا كان الأمر لا يتوافق مع قيمهم ومعتقداتهم".تعمل إيه لو أنت في علاقة إعتماديةتعرف على نفسكعندما يتأكد الإنسان إنه في علاقة إعتمادية، يجب عليه أن يشعر بذاته أولاً ويفهم نفسه، ويفكر فيما يريد ويكون صادق مع نفسه .أبعد عن شريك حياتكيجب على الإنسان أن ينفصل عن شريك حياته الذى يحاول أن يلغى شخصيته ويحيط نفسه بأشخاص يدعمونه في قراراته ويساعدوه على نسيان علاقته العاطفية السابقة.التعرف على أساس المشكلةغالبًا ما يكون سبب موافقة أحد أطراف العلاقة بالإعتماد على الأخر، هو وجود مشاكل تشكلت في مرحلة الطفولة، ويمكن علاج هذه المشاكل من خلال العلاج النفسى، لتجنب تكرار تجربة العلاقة العاطفية السابقة في المستقبل.قول لايجب أن يعتاد رفض طلب أي شخص يحاول أن يستنفز مهاراته الشخصية ووقته وموهبته وأمواله وطاقته، ويرفض بطريقة لائقة حتى لا يخسر من حوله، وقد يشعر في أول الأمر بالذنب لكن مع الوقت يشعر بالتحسن ويعتاد على رفض أي شخص لا يتوافق معه.