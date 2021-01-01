

شرب الكثير من الصودا يؤدي للإصابة بالخرف.. دراسة توضح شرب الكثير من الصودا يؤدي للإصابة بالخرف.. دراسة توضح

تشير الأبحاث إلى أن المشروبات الغازية التي تحتوي على صودا يمكن أن تساهم في زيادة الوزن بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات السكر في الدم والسكري وأمراض القلب.



ناهيك عن أنها يمكن أن تساهم في هشاشة العظام وأمراض الكبد، كما تشير بعض الدراسات إلى أن الكميات الهائلة من السكر وشراب الذرة عالي الفركتوز في المشروبات الغازية يمكن أن تكون ضارة بالكبد وتأثيره عليه يضاهي شرب الكحوليات، وفقًا لما نشره موقع «Women’s Health».



هذا وأثبتت الدراسات، في وقت سابق من هذا العام، أن شرب الكثير من الصودا بانتظام يمكن أن يكون ضارًا أيضًا على العقل، إذ حللت شركة أبحاث «Tempo»، دراسات حول استهلاك الصودا التي نشرتها المنظمات الصحية غير الربحية مثل جمعية السكري الأمريكية وجمعية القلب الأمريكية.

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كان أحد الافتراضات الرئيسية هو ارتباط المشروبات الغازية بالتدهور المعرفي، مثل الإصابة بالخرف أو ألزهايمر أو حالات مشابهة.اكتشفت إحدى الأوراق البحثية لعام 2017 أن الأشخاص الذين يشربون الصودا بانتظام كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف والسكتة الدماغية بثلاث مرات من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.كان البحث متابعة لدراسة سابقة أكبر اكتشفت أن استهلاك المشروبات السكرية المستمر أدى إلى حجم دماغ أصغر وضعف في الذاكرة.بينما يسارع الباحثون إلى الإشارة إلى أنه لا يوجد حاليًا رابط سببي مباشر بين الصودا والخرف، فإن الأمر يستحق النظر فيه، ولكن حتى الآن لم يظهر ما يثبت عكس ذلك.أوضح سودها سيشادري، أستاذ طب الأعصاب في كلية الطب بجامعة بوسطن: «هذه الدراسات ليست الأمر الفيصل في هذا الأمر، لكنها بيانات قوية يجب أن تؤخذ في الاعتبار حال إجراء أي دراسة جديدة».علاوة على ذلك، فإن التحول من الصودا العادية إلى أنواع أخف وطأة، أو حتى اللجوء إلى المشروبات المحلاة صناعياً لن يحل المشكلة الأساسية، حسبما ذكر، لافتًا أنه يبدو أنه لا يوجد جانب إيجابي كبير في تناول المشروبات السكرية الصناعية عمومًا.بالنسبة لما يجب أن تشربه بدلاً من الصودا، هناك بديل واحد فقط يمكن أن تشربه بدلًا منها، وفقًا لـ«سيشادري»، أنها المياه الطبيعية، أو العصائر الطبيعية غير المحلاة صناعيًا، وإضافة القليل من السكر بها.