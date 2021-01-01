

أول تعليق من فيسبوك على العطل الثاني للتطبيق خلال أسبوع أول تعليق من فيسبوك على العطل الثاني للتطبيق خلال أسبوع

يبحث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن أول تعليق من فيسبوك على العطل الثاني الذي ضرب التطبيق خلال أسبوع واحد فقط، حيث أصاب العطل الثاني عددا من تطبيقي «فيسبوك» و«إنستجرام».



واشتكى عدد من المستخدمين لتطبيق فيسبوك حول العالم من وجود مشكلات للمرة الثانية في التطبيقات المملوكة لدى شركة «فيسبوك» العالمية خلال أسبوع، لذلك نرصد لكم أول تعليق من فيسبوك على العطل الثاني، والذي قد يكون مفاجئا بالنسبة للمستخدمين.



أول تعليق من فيسبوك على العطل الثاني

كتبت شركة فيسبوك عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا.. ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج».

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