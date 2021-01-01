محمد صلاح يقترب من برشلونة بفضل البند السري

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صورة الخبر: محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول

أصبح انتقال محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى أحد أندية الدوري الإسباني، أسهل من أي وقت مضى بفضل البند السري في عقده مع الريدز.
وقالت صحيفة ميرور، نقلًا عن دون بالون الإسبانية، أن الدولي المصري يمتلك بندًا سريًا في عقده مع النادي الإنجليزي يسمح له بمغادرة أنفيلد حال فشل التتويج بالكرة الذهبية.

وتحدثت عدة تقارير كتالونية عن وجود رغبة من إدارة برشلونة في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد المستوى السيئ الذي ظهر به هجوم الفريق.

يذكر أن التقرير لم يكن يتناول صلاح وحده وإنما يدور حول ٥ لاعبين في البريميرليج تتضمن عقودهم شروطا تتعلق بالكرة الذهبية.

ويعد محمد صلاح من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم خلال المواسم الأخيرة بفضل المستوى الثابت الذي يقدمه مع ليفربول، وهو ما جعل الفريق يعود إلى منصات التتوّيج محليًا وقاريًا.

المصدر: صحيفة ميرور

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