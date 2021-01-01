بينها 6 دول عربية.. الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة

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الاتحاد الأوروبي

قرر الاتحاد الأوروبي رفع قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى دول الاتحاد عن 16 دولة من بينها 6 دول عربية أخرى، اعتبارًا من اليوم.

وقال الاتحاد- في بيان، إنه عقب مراجعة بموجب التوصية الخاصة بالرفع التدريجي للقيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوروبي، قام المجلس بإضافة الأردن والبحرين والإمارات والسعودية وقطر والكويت إلى القائمة، إلى جانب أستراليا وكندا وتشيلي ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأوروجواي والصين.

وأشار البيان إلى أن القائمة ليست ملزمة وللدول الأعضاء الحرية في إزالة حظر الدخول على الحدود الخارجية للمسافرين من دول غير مذكورة في القائمة.

يذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي يراجع قائمة رفع القيود المؤقتة على السفر غير الضروري إلى دول الاتحاد كل أسبوعين.

المصدر: alarabiya

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