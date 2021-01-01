بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاة في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة



العثور على لقاحات كورونا ملقاة في ترعة المنيا العثور على لقاحات كورونا ملقاة في ترعة المنيا

أجرت النيابة الإدارية بمركز بني مزار، شمال المنيا، برئاسة المستشار كمال دراز، رئيس النيابة، معاينة لموقع العثور على كميات من لقاح كورونا ملقاة على جانبي أحد المجاري المائية بقرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار.



وكشفت المعاينة العثور على 40 كرتونة، من لقاح سينوفارم المخصص للوقاية من وباء كورونا، بداخلها 13214 فايل، مخصص لـ 26428 جرعة للمواطنين .



كما عثرت معاينة النيابة الإدارية التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار، ونبيل سمير، المراقب الصحي بالإدارة الصحية بمركز بني مزار، على عبوات ورقية فارغة، كشفت عن صلاحية العقار لعدة شهور.

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كان اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، تلقى بلاغا بتداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعثور أهالي قرية أبشاق بالعثور على كميات من لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد، على جانبي ترعة أبشاق .انتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية، والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتم العثور على ما يقرب من 13214 فايل «أمبول» سينوفارم، المخصص للوقاية من وباء كورونا .تم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة .