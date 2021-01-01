أجرت النيابة الإدارية بمركز بني مزار، شمال المنيا، برئاسة المستشار كمال دراز، رئيس النيابة، معاينة لموقع العثور على كميات من لقاح كورونا ملقاة على جانبي أحد المجاري المائية بقرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار.
وكشفت المعاينة العثور على 40 كرتونة، من لقاح سينوفارم المخصص للوقاية من وباء كورونا، بداخلها 13214 فايل، مخصص لـ 26428 جرعة للمواطنين .
كما عثرت معاينة النيابة الإدارية التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار، ونبيل سمير، المراقب الصحي بالإدارة الصحية بمركز بني مزار، على عبوات ورقية فارغة، كشفت عن صلاحية العقار لعدة شهور.
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التعليقات على بعد العثور على لقاحات كورونا ملقاة في ترعة المنيا.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة
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