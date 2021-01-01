عطل جديد يضرب فيسبوك وإنستجرام

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انخفض عدد مستخدمي Instagram و Facebook و Messenger للمرة الثانية خلال أسبوع، بعد تعثر وصول خدمات التطبيقات التي تملكها شركة فيسبوك للجمهور بعد أقل من أسبوع بعد الانقطاع الكبير الذي اصاب عملاق الشبكات الاجتماعية الجمعة الماضي، والذي أدى إلى انقطاع عالمي لأكثر من سبع ساعات.



ووفقًا لـ Down Detector، الذي يتتبع ما إذا كانت خدمات الإنترنت تعمل بشكل طبيعي، أبلغ أكثر من 30 الف شخص عن انقطاع لخدمة انستجرام بعد الساعة 2 ظهر اليوم.



وأبلغ عدد أقل عن انقطاع خدمة فيسبوك Facebook ، على الرغم من أن التقارير وردت أيضًا في نفس التوقيت.

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ولا يبدو أن Facebook Messenger قد تأثر على نطاق واسع، حيث أبلغ أكثر من 800 شخص بقليل عن انقطاع الخدمة.وحدث انقطاع الخدمة بعد أربعة أيام من تعرض فيسبوك لخطأ أثناء الصيانة الروتينية لشبكة مراكز البيانات الخاصة به والتي تسببت في انهيار عالمي للشبكة الاوسع انتشارا.ولقد منع العطل من الوصول إلى تطبيقات لمليارات من مستخدمي فيسبوك و انستجرام و وواتس اب، ما زاد من تكثيف أسابيع من التدقيق في الشركة التي تبلغ قيمتها حوالي تريليون دولار.وفي منشور يعتذر عن انقطاع الخدمة، قال سانتوش جاناردهان، نائب رئيس الهندسة والبنية التحتية في Facebook، إن الانهيار أثر أيضًا على العديد من أدوات وأنظمة فيسبوك الداخلية التي يستخدمها في عملياته اليومية، ما يجعل من الصعب حل المشكلة.وكتب جاناردان في منشور: "لقد تعلمت فرقنا الهندسية أن تغييرات التكوين على أجهزة التوجيه الأساسية التي تنسق حركة مرور الشبكة بين مراكز البيانات لدينا تسببت في حدوث مشكلات أدت إلى قطع هذا الاتصال".واضاف “كان لهذا الاضطراب في حركة مرور الشبكة تأثير متتالي على طريقة تواصل مراكز البيانات لدينا، مما أدى إلى توقف خدماتنا”.