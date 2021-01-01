تعرضت شواطئ جازان بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم (الجمعة) إلى إعصار قوي تزامنا مع هطول غزير للأمطار في المنطقة.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تشكُّل الأعاصير بشكل قوي داخل البحر على جهة الكورنيش الجنوبي لجازان.
وتواجدت دوريات حرس الحدود بكثافة على الشاطئ، ومع اشتداد الإعصار طالبت المتنزهين بإخلائه فوراً حفاظاً على سلامتهم.
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التعليقات على إعصار يضرب السعودية .. وتدخل عاجل من قوات حرس الحدود..فيديو
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