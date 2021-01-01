أضاف تطبيق سناب شات لمستخدميه فرصة ربح عدد من الجوائز النقدية من خلال ميزة جديدة تسمى Spotlight Challenges لإنشاء مقاطع فيديو، والتي من خلالها سيختار التطبيق من يستحق تلك الجوائز النقدية.
وبحسب موقع The Verge فإن سناب شات يهدف من إطلاق الميزة منافسة تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك بالأساس، حيث سيتم منح ما يقرب من 3 إلى 5 من منشئي محتوى نقديًا لكل تحد . وفقا للموقع فإن الجوائز النقدية سيتم تخصيصها لصناع المحتوى في سناب شات، وسيتم تقسيم المدفوعات بين الفائزين من مجموعات الجوائز التي من ألف دولار إلى 25 ألف دولار.
كما سيقدم سناب شات حد الأدنى للدفع 250 دولارًا ، مع تحديات متعددة كل أسبوع، كما يضيف التطبيق طريقتين آخرتين لمنشئي المحتوى للحصول على أموال كما يعمل على توسيع سوق Creator Marketplace .
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التعليقات على جوائز نقدية .. كيف تكسب 250 دولارًا من سناب شات ؟
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