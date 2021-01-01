

جوائز نقدية .. كيف تكسب 250 دولارًا من سناب شات ؟ جوائز نقدية .. كيف تكسب 250 دولارًا من سناب شات ؟

أضاف تطبيق سناب شات لمستخدميه فرصة ربح عدد من الجوائز النقدية من خلال ميزة جديدة تسمى Spotlight Challenges لإنشاء مقاطع فيديو، والتي من خلالها سيختار التطبيق من يستحق تلك الجوائز النقدية.



وبحسب موقع The Verge فإن سناب شات يهدف من إطلاق الميزة منافسة تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك بالأساس، حيث سيتم منح ما يقرب من 3 إلى 5 من منشئي محتوى نقديًا لكل تحد . وفقا للموقع فإن الجوائز النقدية سيتم تخصيصها لصناع المحتوى في سناب شات، وسيتم تقسيم المدفوعات بين الفائزين من مجموعات الجوائز التي من ألف دولار إلى 25 ألف دولار.



كما سيقدم سناب شات حد الأدنى للدفع 250 دولارًا ، مع تحديات متعددة كل أسبوع، كما يضيف التطبيق طريقتين آخرتين لمنشئي المحتوى للحصول على أموال كما يعمل على توسيع سوق Creator Marketplace .

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وبالفعل بدأت التحديات في الولايات المتحدة ، كما سيعمل سناب شات على توسيعها في عدد كبير من دول العالم تباعا، كما يقول المتحدث الرسمي إن هذه المدفوعات ستكون بالإضافة إلى ملايين الدولارات شهريًا التي تدفعها الشركة لمنشئي المحتوى على مستوى العالم الذين يصنعون مقاطع فيديو مميزة.وفي وقت سابق، قال تطبيق سناب شات قال إن الاستخدام اليومي لميزة الفيديوهات Spotlight ارتفع بنسبة 49 % على أساس ربع سنوي، كما ارتفع الوقت الذي يقضيه المستخدمون يوميا بأكثر من 60 % في الولايات المتحدة.