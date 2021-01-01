روسيا ترسل 3 مركبات أخرى إلى المحطة الفضائية هذا العام

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تعتزم إرسال 3 مركبات أخرى إلى المحطة الفضائية الدولية قبل نهاية العام الجاري.
وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة "في 28 أكتوبر الجاري من المفترض أن تطلق روسيا مركبة Progress MS-18 نحو المحطة الفضائية الدولية، المركبة ستطلق من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، بتمام الساعة 3:00 بتوقيت موسكو، وباستخدام صاروخ فضائي روسي من نوع Soyuz-2.1a".
وتبعا للبيان فإن المركبة ستنفذ مناورات في مدار الأرض بعد إطلاقها، وفي غضون يومين ستصل المحطة الفضائية الدولية وتلتحم بوحدة "زفيزدا" الروسية التابعة لها.
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