كشفت شركة Yandex الروسية عن مساعد منزلي ذكي طورته لينافس مساعدات أمازون وغوغل الشبيهة.
ويأتي المساعد الجديد Mini Station بهيكل صغير أسطواني الشكل، مجهز بأزرار لمسية للتحكم بالأصوات والموسيقى ومقاطع المولتيمديا.
وجهز هذا المساعد بمكبرات صوت باستطاعة 10 واط تعطي توزيعا ممتازا للأصوات، كما حصل على مايكروفونات متطورة للتمكن من إصدار الأوامر الصوتية له وتسمح للمستخدم باعتماده لإجراء المكالمات عبر الإنترنت.
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التعليقات على Yandex تعلن عن أحدث مساعداتها المنزلية الذكية
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