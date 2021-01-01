Yandex تعلن عن أحدث مساعداتها المنزلية الذكية

آخر الأخبارعلم وتقنية › Yandex تعلن عن أحدث مساعداتها المنزلية الذكية

صورة الخبر: Yandex تعلن عن أحدث مساعداتها المنزلية الذكية
Yandex تعلن عن أحدث مساعداتها المنزلية الذكية

كشفت شركة Yandex الروسية عن مساعد منزلي ذكي طورته لينافس مساعدات أمازون وغوغل الشبيهة.

ويأتي المساعد الجديد Mini Station بهيكل صغير أسطواني الشكل، مجهز بأزرار لمسية للتحكم بالأصوات والموسيقى ومقاطع المولتيمديا.

وجهز هذا المساعد بمكبرات صوت باستطاعة 10 واط تعطي توزيعا ممتازا للأصوات، كما حصل على مايكروفونات متطورة للتمكن من إصدار الأوامر الصوتية له وتسمح للمستخدم باعتماده لإجراء المكالمات عبر الإنترنت.

ويمكن للمستخدم وصل هذا المساعد سلكيا أو لا سلكيا مع التلفزيونات والأجهزة الذكية، كما يمكنه قراءة الرسائل لمالكه أو الإشعارات الواردة لجهازه المحمول، وإطلاعه على حالة الطقس .

وسيتوفر Mini Station بعدة ألوان هي الأسود والرمادي والأبيض والوردي والأزرق السماوي، وسيعمل مساعد Alice الصوتي في كل جهاز تبعا للونه، لذا ستختلف طبيعة الصوت وفقا للون الجهاز، أما أسعار نسخه فتتراوح ما بين 70 و80 دولارا تقريبا.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Yandex تعلن عن أحدث مساعداتها المنزلية الذكية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
5455

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager