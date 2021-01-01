

واجهة Realme UI 3.0 تصل إلى الهاتف Realme GT يوم 13 أكتوبر واجهة Realme UI 3.0 تصل إلى الهاتف Realme GT يوم 13 أكتوبر

أكدت اليوم شركة ريلمي أنها ستطلق تحديث واجهة المستخدم الجديدة Realme UI 3.0 بجانب نظام Android 12 الأحدث من شركة جوجل إلى هاتفها الرائد Realme GT يوم 13 أكتوبر، وهذا يعني أن الشركة ستكون واحدة من أوائل الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تقوم بترقية هواتفها إلى أحدث نظام تشغيل من Google.



جاء هذا التقرير بعدما قامت شركة جوجل بإطلاق نظام Android 12 المستقر إلى أحدث هواتفها الذكية Google Pixel 5a 5G، ووفقا لهذا التقرير فإن تحديث واجهة المستخدم Realme UI 3.0 سيصل في البداية إلى الهاتف Realme GT 5G وبعد فترة قصيرة ستبدأ الشركة في إطلاقه إلى Realme GT Neo2 الذي تم الإعلان عنه يوم 32 سبتمبر من العام الجاري والذي وصل مع واجهة Realme UI 2.0.



نظام التشغيل الجديد سيجلب معه جميع المميزات التي كشفت عنها شركة جوجل، وبما أن شركة Realme لم تعلن عن أي شيء بخصوص واجهة Realme UI 3.0 ولكن نتوقع أن يتم إحداث الكثير من تغييرات التصميم على الرموز والخلفيات والتخطيطات وأيضا سيتم تقديم مميزات جديدة تتعلق بإخراج الوسائط والتنقل ومميزات أخرى عديدة سنتعرف عليها بعد وصول التحديث إلى الهاتف Realme GT 5G يوم 13 أكتوبر.

وعلاوة على ذلك فنتوقع أن تكشف شركة ريلمي عن خارطة زمنية لباقي الهواتف المؤهلة للحصول على تحديث واجهة Realme UI 3.0 الذي يستند على نظام Android 12 خلال الأسابيع القليلة القادمة.