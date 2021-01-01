تيليجرام حصل على 70 مليون مستخدم جديد مع توقف واتساب وفيس بوك

قال بافل دوروف، مؤسس تيليجرام المنافس الأول لتطبيقات المحادثة من فيس بوك، إن تطبيقه حصل على 70 مليون مستخدم جديد في رقم قياسي خلال فترة قصيرة مع توقف خدمات فيس بوك لمدة وصلت 6 ساعات ساهمت بتوقف واتساب وانستجرام كذلك.
وأشار دوروف سعادته بتمكن فريق العمل من مواجهة هذا الإقبال الكبير في وقت واحد على المنصة، حيث استمرت بالعمل بطريقة سلسة بالرغم من وفود 70 مليون مستخدم جديد في وقت قياسي.
ويُعد تيليجرام أكبر المستفيدين دائمًا من مشاكل واتساب وفيس بوك، حيث سبق أن ساهمت سياسة الخصوصية لواتساب التي أثارت جدلًا بداية العام في لجوء معظم المستخدمين لتيليجرام.
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