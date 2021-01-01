آبل ستلزم المطورين بوضع خيار في التطبيقات يُمكن المستخدمين من حذف حساباتهم

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صورة الخبر: آبل ستلزم المطورين بوضع خيار في التطبيقات يُمكن المستخدمين من حذف حساباتهم
آبل ستلزم المطورين بوضع خيار في التطبيقات يُمكن المستخدمين من حذف حساباتهم

ستبدأ شركة آبل حملة قوية ضد المطورين تجبرهم فيها على وضع خيار يتيح للمستخدمين حذف حسابتهم منها عند رغبتهم بذلك بهدف منح المستخدمين تحكم أكثر في بياناتهم.

وتوفر العديد من الخدمات والتطبيقات طرقًا مرنة للتسجيل فيها، لكنها بعد ذلك تحرم المسجلين من خيار حذف الحسابات للحفاظ على البيانات المسجلة لديها وربما الاستفادة منها في الإعلانات أو بيعها، لكن آبل ترغب بتغيير هذا الأمر لمنح المستخدمين حرية بالتحكم في بياناتهم.

ستبدأ حملة آبل في 31 يناير 2022، وسيتوجب على جميع المطورين الالتزام بالقرار الجديد على متجر التطبيقات لمختلف الأجهزة، سواء آيفون، آيباد، أو حتى ماك.

لكن المشكلة التي ربما تطرأ لاحقًا هي قيام بعض المطورين بوضع خيار حذف الحسابات في تطبيقاتهم، ومن ثم عند النقر عليه يتم توجيه المستخدمين إلى صفحات أخرى على موقعها لا يستطيعون من خلالها حذف حساباتهم فعليًا.

المصدر: عالم التقنيه

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