

منقي هواء دايسون Dyson Purifier Formaldehyde ينقل معايير تنقية الهواء لمرحلة أخرى منقي هواء دايسون Dyson Purifier Formaldehyde ينقل معايير تنقية الهواء لمرحلة أخرى

تتواجد مليارات الذرات والجزئيات لمختلف المواد من حولنا دون أن نراها أو نستشعر بها، وبينما نستفيد من نسبة كبيرة منها لممارسة حياتنا اليومية مثل المساعدة في التنفس بوجود الأكسجين، هناك جزء آخر له تأثيرات عكسية على الإنسان وصحته ويتسبب مع الوقت في أمراض كثيرة للإنسان وعلى رأسها عاز الفورمالديهايد. لذا، فإن الحاجة لطرق وأساليب تساعد في التخلص منه وغيره من المؤثرات السلبية تزداد يومًا بعد يوم مع الاكتظاظ السكاني المستمر والانبعاثات الكثيرة من مختلف المواد، وهذا الأمر توفره بين الحين والآخر منقيات الهواء لكن ربما أصبحت تقنيات معظمها بالية لعدم قدرتها على تنقية الأماكن الكبيرة، إلا أن منقي هواء دايسون Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde تخطى الأساليب القديمة وقدم نقلة كبيرة في معايير تنقية الهواء.



سنأخذكم في هذا المقال لنتحدث عما يمكن لمنقي هواء دايسون تقديمه للمستخدمين، لكن ربما علينا التحدث قليلًا عن الجزئيات والمواد السامة في الهواء التي لا نستشعر بها وعلى رأسها الفورمالديهايد.



ما مدى تواجد الذرات والجزئيات الضارة في الهواء من حولنا؟ وما هو الفورمالديهايد وأين يوجد؟

هناك المليارات من الجزئيات من حولنا لغازات مختلفة بعضها نافع وبعضها ضار لصحة الإنسان حتى لو كان مفيدًا للبيئة المحيطة، مثل الأكاسيد المختلفة التي تؤثر على الجهاز التنفسي، وكذلك الفورمالديهايد الذي يعتبر غازًا عديم اللون يجد طريقه إلى المنزل من خلال مصادر مختلفة، فهو يأتي مع الأثاث والمنتجات الخشبية التي تحوي راتنجات أساسها الفورمالديهايد مثل رقائق الخشب والألواح الليفية، بالإضافة إلى المواد العازلة ومنتجات “الاستخدام الذاتي” مثل الطلاء وورق الحائط والورنيش، ومنتجات التنظيف المنزلية.

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وتكمن المشكلة في هذا غاز الفورمالديهايد بأنه أصغر بنحو 500 مرة من الجسيمات التي يبلغ حجمها 0.1 ميكرون، لذا مم الصعب التقاط جزئياته بالهواء، والمشكلة الكبرى تتمثل في ترك هذه الجزيئات دون اكتشاف، لأن التعرض لها لفترات طويلة يؤدي إلى أضرار كبيرة بسبب الانبعاث المستمر للمواد الكيميائية المحمولة بالهواء والمعروفة باسم الغازات المنبعثة.ماذا الذي يوفره منقي هواء دايسون Dyson Purifier Formaldehyde للتخلص من الفورمالديهايد والجزئيات الضارة بالجو؟يحوي منقي هواء Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde مستشعرات تساعد بإيجاد غاز الفورمالديهايد بدقة واستشعار الغبار والغازات الأخرى، ويحوي كذلك فلترًا انتقائيًا للأكسدة التحفيزية Selective Catalytic Oxidisation، الذي يدمر بدوره الفورمالديهايد على المستوى الجزيئي. يوفر المنقي فراغات بحجم الذرات توفر بيئة مثالية لاحتجاز وتدمير الفورمالديهايد وتحطيمه إلى كميات ضئيلة من الماء وثاني أكسيد الكربون، ثم يتم تجديده من خلال الأكسجين الموجود في الهواء لمواصلة العمل باستمرار دون الحاجة إلى الاستبدال.دايسون منقي هواء Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehydeما الذي يجعل منقي دايسون الجديد مختلفًا عن الأجهزة الأخرى؟بينما تقوم معظم المنقيات التقليدية على تنقية المناطق المحيطة بجهاز تنقية الهواء فقط ضمن مدى قصير، فقد طورت تقنيات تساعد في تقنية الهواء داخل غرف تصل مساحتها حتى 27 مترًا من خلال تنقية الجزئيات المحيطة، ومن ثم ضخ المواد الناتج من تحليل الجزئيات الضارة في الأرجاء، ومن ثم تقوم بذلك مع جميع الجزئيات التي تقترب منها، ما يعني وصول الهواء النقي لجميع أرجاء المكان مهما كان حجمه.كيف يمكن الحصول على منقي هواء Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde؟يتوفر منقي الهواء الجديد عبر موقع دايسون الرسمي، ويمكن للمستخدمين في المملكة العربية السعودية الحصول عليه بسعر 3,199 ريالًا سعوديًا، مع ضمان بإعادة مبلغ الشراء خلال 14 في حال لم يلق الجهاز قبول المشتري، كما سيحظى أي شخص يكمل عملية الشراء على ضمان صيانة لمدة عامين.