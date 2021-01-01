حذرت وزارة الدفاع في ليتوانيا المستهلكين من استخدام الهواتف النقالة المصنوعة في الصين ودعتهم للتخلص منها.
وقد استند تقرير للمركز الوطني للمعلومات السيبرانية إلى أن الباحثين وجدوا أن هواتف «شاومي» تحتوي على برامج رقابة، وأن هواتف «هواوي» معرضة للهجمات الإلكترونية، وذلك بحسب بي بي سي.
وقالت إدارة شركة هواوي، إنه لا ترسل بيانات إلى جهات خارجية.
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التعليقات على ليتوانيا تحذر مواطنيها من الهواتف الصينية.. تخلصوا من الجديدة والقديمة بأسرع وقت (تفاصيل)
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