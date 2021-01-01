ليتوانيا تحذر مواطنيها من الهواتف الصينية.. تخلصوا من الجديدة والقديمة بأسرع وقت (تفاصيل)

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ليتوانيا تحذر مواطنيها من الهواتف الصينية.. تخلصوا من الجديدة والقديمة بأسرع وقت (تفاصيل)

حذرت وزارة الدفاع في ليتوانيا المستهلكين من استخدام الهواتف النقالة المصنوعة في الصين ودعتهم للتخلص منها.

وقد استند تقرير للمركز الوطني للمعلومات السيبرانية إلى أن الباحثين وجدوا أن هواتف «شاومي» تحتوي على برامج رقابة، وأن هواتف «هواوي» معرضة للهجمات الإلكترونية، وذلك بحسب بي بي سي.

وقالت إدارة شركة هواوي، إنه لا ترسل بيانات إلى جهات خارجية.

من جانبه قال نائب وزير الدفاع ليتوانيا مارغريس أبوكيفيسيوس: «نوصي بعدم شراء هواتف صينية جديدة والتخلص من القديمة بالسرعة الممكنة».

وقد وجد أن هواتف شاومي من طراز «Mi 10T 5G» بها برامج قادرة على التعرف على تعبيرات مثل «تبت حرة» و«ليعش استقلال تايوان» و«الحركة الديمقراطية»، حسب ما ورد في التقرير.

المصدر: المصرى اليوم

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