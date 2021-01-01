انتشرت على منصة «يوتيوب» مؤخرا مقاطع فيديو ترويجية لهاتف جديد من شركة الهواتف الصينية «vivo» التي تتوقع أن يكون الإصدار الجديد أحد أبرز المنافسين للشركات الهاتفية الأخرى في العالم، حسب «سبوتنيك».
وبحسب المقاطع المنشورة يتألف الهاتف الجديد «+vivo X70 Pro» من هيكل معدن ممزوج بالبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ويبلغ وزنه نحو 209 جرام.
أما شاشته فستكون من نوع «LTPO AMOLED» بمقاس 6.78 بوصة بدقة عرض (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز.
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التعليقات على «كاسح للسوق».. الكشف عن هاتف ينافس هواتف سامسونج
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