273 ميلا في الشحنة الواحدة.. تعديلات إم جي على ZS و 5 SW

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273 ميلا في الشحنة الواحدة.. تعديلات إم جي على ZS و 5 SW

أعلنت شركة إم جي الصينية عن تغييرات وتعديلات على طرازي الـ ZS و 5SW الكهربائيتين، من خلال نطاق تشغيلي يبلغ 273 ميلا في الشحنة الواحدة.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تعمل ام جي حاليا على تعزيز مكانتها وترسيخها في الأسواق الأوروبية، بعد أن افتتحت 15 سوق أوروبي جديد وعلى وشك أن تفتتح 3 في وقت لاحق من هذا العام، وهذا هو السبب الرئيسي في إدخال كمية كبيرة من التعديلات والترقيات على كلا السيارتين الكهربائيتين سواء بالنسبة لمجموعة النقل أو الديكورات الداخلية والتصميم.

خضع كلا الطرازين لحزمة من التحديثات المرئية مثل إزالة شبكاتها الأمامية لتمييزها بشكل أكثر وضوحًا وإعلان أنها سيارة كهربائية بالكامل لكن ZS EV ، التي ستكون في المملكة المتحدة بحلول نوفمبر القادم عند الوكلاء الرسميين، هي التي تلقت التغييرات التقنية الأكثر شمولاً.

تتوفر الـ ام جي ZS الكهربائية من نوع الكروس أوفر، الآن ببطارية طويلة المدى تبلغ 72 كيلو وات في الساعة والتي توفر نطاقًا تشغيليا يصل إلى 273 ميلًا في الشحنة الواحدة، مقارنةً بـ 163 ميلًا التي توفرها حزمة 44.5 كيلو واط في الساعة للطراز الحالي 2021.

هذا النطاق يجعل ZS EV في نفس الفئة التنافسية مع كيا نيرو الكهربائية ونيسان ليف الكهربائية، لكن لها ميزة تنافسية يمكن أن تجعل الإقبال عليها أكبر خاصة في القارة الأوروبية وهي سعرها الرخيص نسبيا مقارنة بالسيارات الكهربائية الأخرى، حيث يبدأ من 34،990 يورو فقط مما يعني أنها تحافظ على مكانتها كواحدة من أرخص سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المعروضة للبيع، كما تنوي ام جي أن تصدر إصدار أرخص مزودًا ببطارية 51 كيلو وات في الساعة بمدى تشغيلي 199 ميلًا ، بسعر يبدأ من 30990 يورو

المصدر: صدى البلد

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