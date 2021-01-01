أعلنت شركة إم جي الصينية عن تغييرات وتعديلات على طرازي الـ ZS و 5SW الكهربائيتين، من خلال نطاق تشغيلي يبلغ 273 ميلا في الشحنة الواحدة.
وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، تعمل ام جي حاليا على تعزيز مكانتها وترسيخها في الأسواق الأوروبية، بعد أن افتتحت 15 سوق أوروبي جديد وعلى وشك أن تفتتح 3 في وقت لاحق من هذا العام، وهذا هو السبب الرئيسي في إدخال كمية كبيرة من التعديلات والترقيات على كلا السيارتين الكهربائيتين سواء بالنسبة لمجموعة النقل أو الديكورات الداخلية والتصميم.
خضع كلا الطرازين لحزمة من التحديثات المرئية مثل إزالة شبكاتها الأمامية لتمييزها بشكل أكثر وضوحًا وإعلان أنها سيارة كهربائية بالكامل لكن ZS EV ، التي ستكون في المملكة المتحدة بحلول نوفمبر القادم عند الوكلاء الرسميين، هي التي تلقت التغييرات التقنية الأكثر شمولاً.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 273 ميلا في الشحنة الواحدة.. تعديلات إم جي على ZS و 5 SW
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق