

من جديد، شبكة طرق أوتوبان الألمانية مهددة بتحديد السرعة من جديد، شبكة طرق أوتوبان الألمانية مهددة بتحديد السرعة

تشتهر شبكة الطرق الألمانية أوتوبان بالسرعة غير المحددة، هناك يمكنك القيادة حرفياً بأي سرعة تستطيع سيارتك الوصول إليها.



مع اقتراب الانتخابات الألمانية لهذا العام، فقد تحدث كثيرون عن نية الحكومة الجديدة وضع حد أعلى للسرعة في جميع الطرق الألمانية، ولكن توجد معارضة واضحة لهذا القرار على مستوى عالٍ من المسؤولين.



جدير بالذكر أن الطرق الألمانية هي من الأعلى سلامة عالمياً عند مقارنتها بنظيراتها في الولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا، ولا تتجاوز نسبة الإصابات والوفيات مثيلاتها في تلك البلدان التي تضع حداً أعلى للسرعة، وهو ما يدعم موقف معارضي وضع جد سرعة في أوتوبان.

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على الجهة الأخرى، هناك داعمي البيئة الذين يدعون أن وضع حد للسرعة سيقي ألماني من شر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تقدر بـ2 مليون طن سنوياً.