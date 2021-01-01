

اودي R8 V10 بيرفورمانس 2022 تنطلق بمحرك وسطي أكثر قوة اودي R8 V10 بيرفورمانس 2022 تنطلق بمحرك وسطي أكثر قوة

المربع نت – كشفت أودي الستار عن R8 V10 بيرفورمانس الجديدة بالدفع الخلفي، وهي النسخة الأساسية الجديدة الأكثر قوة لمجال موديلات R8.



وتأتي R8 V10 الجديدة بمحرك 5.2 لتر 10 سلندر وسطي بقوة 570 حصان وعزم 550 نيوتن متر، أي أقوى بـ 30 حصان و10 نيوتن متر من نسخة الدفع الخلفي السابقة لـ R8، مع ناقل أوتوماتيكي 7 سرعات متطور وقفل تفاضلي ميكانيكي محدود الانزلاق.



وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كلم\س في 3.7 ثانية في نسخة الكوبيه و3.8 ثانية في نسخة الكشف سبايدر، بسرعة قصوى 329 كلم\س.

وتتوفر السيارة بمجموعة من المزايا التي تشمل مكابح سيراميكية وإطارات من طراز Cup 20 إنش عالية الأداء، وتزن السيارة 1590 كيلوجرام فحسب، وبالانتقال للداخل نرى لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش ومقود جلدي متعدد الوظائف ومصاعد رياضية جلدية بالغة الأناقة بجلود ألكانتارا الفاخرة.وسيبدأ سعر أودي R8 V10 بيرفورمانس الجديدة بالدفع الخلفي من 149,000 يورو في ألمانيا، ما يعادل 645,000 ريال.



