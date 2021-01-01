اودي R8 V10 بيرفورمانس 2022 تنطلق بمحرك وسطي أكثر قوة

المربع نت – كشفت أودي الستار عن R8 V10 بيرفورمانس الجديدة بالدفع الخلفي، وهي النسخة الأساسية الجديدة الأكثر قوة لمجال موديلات R8.
وتأتي R8 V10 الجديدة بمحرك 5.2 لتر 10 سلندر وسطي بقوة 570 حصان وعزم 550 نيوتن متر، أي أقوى بـ 30 حصان و10 نيوتن متر من نسخة الدفع الخلفي السابقة لـ R8، مع ناقل أوتوماتيكي 7 سرعات متطور وقفل تفاضلي ميكانيكي محدود الانزلاق.
وتتسارع السيارة من الصفر إلى 100 كلم\س في 3.7 ثانية في نسخة الكوبيه و3.8 ثانية في نسخة الكشف سبايدر، بسرعة قصوى 329 كلم\س.
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