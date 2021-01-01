

الإعلان عن هوندا سيفيك Type R رسمياً تحت التمويهات، ومشاهدتها على الحلبة تجسسياً الإعلان عن هوندا سيفيك Type R رسمياً تحت التمويهات، ومشاهدتها على الحلبة تجسسياً

بعد ساعات فقط من إعلان هوندا عن سيارتها سيفيك Type R عالية الأداء، تمكن مصورون تجسسيون من التقاط صور للسيارة.



مقارنة بالصور الرسمية التي كشفت عنها هوندا -الصورتين الأولى والثانية- مع السيارة الاختبارية، يبدو أن السيارة ذاتها التي ظهرت في الإعلان الرسمي هي نفسها تختبرها الشركة على الحلبة. على كل حال، نشاهد أن سيفيك Type R تتميز بواجهة رياضية أنيقة ومدخل هواء عريض ومصابيح نحيلة. وكالعادة، تتمايز فئة Type R عن الفئات الأساسية في النصف الثاني، وفي هذا الجيل حصلت السيارة على جناح ضخم منخفض ومصابيح متصلة، وحافطت هوندا على هوية المخارج الثلاثية الوسطية.



يقال أن الجيل الجديد من سيفيك Type R سيكون الأخير بمحركات وقود نقية، وذلك لأن الشركة ملتزمة بالتقنيات الكهربائية والهجينة لتلبية متطلبات ولوائح الانبعاثات الصارمة.



