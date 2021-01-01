

نص قرار زيادة أسعار بنزين 80 و92 و95 من الجريدة الرسمية نص قرار زيادة أسعار بنزين 80 و92 و95 من الجريدة الرسمية

تنشر «ايجيبت أوتوموتيف» نص قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بزيادة أسعار البنزين بجميع فئاته (80 و92 و95)، بواقع 25 قرشا للتر الواحد، وذلك قبل تطبيقه في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، وجاءت الأسعار كالتالي:



بنزين 80: 7 جنيهات بدلا من 6.75 جنيها



بنزين 92: .8.25 جنيها بدلا من 8 جنيهات

بنزين 95: 9.25 جنيها بدلا من 9 جنيهاتمتر مكعب الغاز: 3.75 جنيهاوجاءت الأسعار الجديدة للمواد البترولية بناء على توصيات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، فيما أصدر طارق الملا وزير البترول قرارا بشأن سعر بيع الطن من المازوت ليصبح 4200 جنيه لكل طن بدلا من 3900 جنيه، ويستمر العمل بأسعار بيع المازوت لباقي القطاعات، بواقع 1500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك للصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، و2500 جنيه لكل طن تسليم المستهلك لشركات انتاج الكهرباء والطاقة التي تقوم ببيع انتاجها من الكهرباء للشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



