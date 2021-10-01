

أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر والعالم وتوقعات واتجاهات سوق الذهب أسعار الذهب اليوم الجمعة فى مصر والعالم وتوقعات واتجاهات سوق الذهب

يغلق سوق الذهب تداولاته العالمية اليوم الجمعة في ساعة متأخرة من مساء اليوم، ومن المرتقب أن تشهد الأسعار تغيرات واضحة مع إعلان معدلات التوظيف في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يكون لها آثار مباشرة على المعدن الأصفر.



ومن المقرر اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 إعلان تقرير مراجعة الاستقرار المالي من البنك الاحتياطي الأسترالي ومؤشر مديري المشتريات الخدمي الصيني Caixin والتغير في التوظيف ومعدل البطالة الكندي ومعدل أجر الساعة في الولايات المتحدة والتغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة ومعدل البطالة في الولايات المتحدة.



وكانت أسعار الذهب في السوق المصري والعالمي شهدت استقرار أمس الخميس 7 أكتوبر 2021 لكن قبل إغلاق السوق بساعات قليلة شهدت الأونصة هبوط بحوالي 5 دولارات لتنزل عند 1757 دولار



أسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 21 يسجل 768 جنيها، عيار 18 يسجل 659 جنيها وعيار 24 يسجل 879 جنيها الجنيه الذهب 6144 جنيها.



واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في عام، مدعوما بمخاوف التضخم والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذ تصرفا عاجلا نحو إعادة السياسة لطبيعتها، وهو ما حال أيضا دون ارتفاع الذهب.







