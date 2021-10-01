شهدت أسعار الدولار، اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا، حيث سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.
وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.
بلغ متوسط سعر صرف الدولار على مستوى البنوك لدى البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.
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التعليقات على سعر الدولار اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021
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