

سعر الدولار اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 سعر الدولار اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

شهدت أسعار الدولار، اليوم الجمعة، استقرارا ملحوظا، حيث سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.



وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.



بلغ متوسط سعر صرف الدولار على مستوى البنوك لدى البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.