الذهب يستقر قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية

استقر الذهب اليوم الجمعة، قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، حيث يتوقع بعض المحللين بيانات قوية تعزز الرهانات على تقليص التحفيز الاقتصادي، وتدفع المعدن الأصفر لمزيد من التراجع.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1757.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما لم تشهد عقود الذهب الأمريكية الآجلة تغيرًا يذكر لتسجل 1758.20 دولار للأوقية.
وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "مصير الذهب سيتحدد من خلال بيانات الوظائف غير الزراعية التي ستصدر الليلة"، مضيفًا أن بعض المستثمرين في آسيا يشترون الذهب للتحوط من مخاطر نتيجة مفاجئة للتقرير.
كما تجاهل الذهب إلى حد كبير قوة الدولار، الذي يميل عادة إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس بين المستثمرين الذين يحوزون عملات أخرى، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
وتوقع مسح لـ"رويترز"، أن ترتفع الوظائف غير الزراعية على الأرجحبواقع 500 ألف وظيفة في سبتمبر .
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.48 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 984.89 دولار مرتفعا 1.5 بالمئة خلال الأسبوع.
وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1967.42 دولار متجها لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في خمسة أسابيع مرتفعا أكثر من ثلاثة بالمئة.
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