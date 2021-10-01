

أسعار الأسمنت في السوق المصري 8 أكتوبر 2021 أسعار الأسمنت في السوق المصري 8 أكتوبر 2021

شهدت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار في سوق الجملة المحلية في مصر اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 فبلغ متوسط سعر الطن مع بداية تعاملات اليوم حوالي 850 جنيها.



وتقدم «بوابة أخبار اليوم» بيان أسعار الاسمنت بمختلف أنواعة وفقا لاحدث أسعار الجملة:-



«الأسمنت المسلح»

قد يعجبك أيضا...

استقر سعر الأسمنت المسلح عند 898 جنيه للطن وكذلك سعر أسمنت السويدي استقر عند 918 جنيه للطن بينما بلغ سعر أسمنت حلوان فسجل 908 جنيه للطن وايضا حافظ اسمنت المصري على استقراره وبلغ سعر الطن 883 وبلغ سعر طن أسمنت السويس إلى 895 جنيه للطن وسجل طن وادي النيل 875 جنيه و870 سعر طن أسمنت المسلة وسجل سعر أسمنت السهم 873 جنيه للطن.وبلغ سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وأسمنت سيناء 850 جنيه كما بلغ سعر أسمنت المعلم 860 جنيه للطن.«الأسمنت الأبيض»بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه للطن حيث سجل سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه و 2460 جنيه سعر أسمنت سوبر سيناء الابيض.ووصل سعر رويال العادة 2430 جنيه للطن أما الواحة الأبيض فبلغ 2425 جنيه للطن بينما بلغ سعر سوبر رويال 2390 جنيه.«الأسمنت المخلوط»وكان بيان اسعار الاسمنت المخلوط كالتالي بلغ سعر أسمنت الواحة واسمنت السويدي التشطيبات 725 جنيه للطن وبلغ سعر أسمنت ايه وان 690 جنيه للطن واستقر سعر أسمنت النخيل عند 680 جنيها للطن.«الأسمنت المقاوم»وسجل سعر أسمنت قاهر البحار المقاوم للملوحة 935 جنيه للطن وبلغ سعر أسمنت السويدى المقاوم 935 جنيهاً للطن أما السويس "سي ووتر" فبلغ سعر الطن 915 اما سعر أسمنت اسيك «سي وتر» فسجل 900 جنيه للطن ولكن سجل أسمنت السهم 898 جنيه للطن.ويمثل قطاع مواد البناء يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية، حيث يسهم بنحو 24.5% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية ، إلى جانب تغطية غالبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المستخدمة في قطاع الإنشاءات.