

التحقق في واقعة العثور على كمية كبيرة من لقاحات كورونا بترعة التحقق في واقعة العثور على كمية كبيرة من لقاحات كورونا بترعة

عثر أهالي قرية أبشاق بمركز بني مزار شمال المنيا، على كميات من أمبول لقاح الوقاية من وباء كورونا المستجد ، ملقاة على جانبي ترعة القرية.



تلقي اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا ،بلاغا من الأهالي بالواقعة، بالعثور على كميات من لقاح الوقاية من وباء كورونا، على جانبي ترعة أبشاق التابعة لمركز ومدينة بني مزار بمحافظة المنيا .



وعلي الفور انتقل فريق من الأجهزة الأمنية، والإدارة الصحية والوحدة المحلية إلى موقع البلاغ، وتم العثور على ما يقرب من 122 ألفا و300 أمبول سينو فارم، المخصص للوقاية من وباء كورونا.

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تم التحفظ على الكميات المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة.ومن جهتها ،أعلنت محافظة المنيا فى بيان لها امس، أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرر فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور بعض أهالي قرية «إبشاق»، التابعة لمركز بني مزار، على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من إحدى الترع بالقرية.واضاف البيان أن المحافظ، وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.وكان بعض أهالي قرية ابشاق التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، قد عثروا على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد ملقاة بالقرب من ترعة القرية.علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة عدد من مسؤولي الإدارة الصحية بالمركز بعد تلقيهم إخطارا من أهالي قرية إبشاق بالعثور على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من ترعة القرية، ووسط أكوام القمامة وقامت الأجهزة الأمنية ومسؤولي الإدارة الصحية بالتحفظ على كمية اللقاحات.