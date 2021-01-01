الأرصاد: استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

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صورة الخبر: الأرصاد: استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة
الأرصاد: استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة.

المصدر: اليوم السابع

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