

«live text».. أداة جديدة لمستخدمي هواتف أيفون لنسخ النصوص «live text».. أداة جديدة لمستخدمي هواتف أيفون لنسخ النصوص

يبحث الكثيرون عن حيل يمكن استخدامها من أجل تحويل الصور إلى نصوص مقروءة دون الحاجة لاستخدام برامج معقدة أو الاضطرار لكتابة النصوص بشكل يدوي مما يعد أمرًا مرهقًا.



وهناك حل مذهل يمكن لمستخدمي هواتف الآيفون استغلاله لنسخ الصور إلى الهاتف وتحويلها إلى نصوص مقروءة، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.



وهناك أداة تسمح للمستخدمين بتحميل محتوى قائمة أو فاتورة بسرعة على الهاتف، وتعرف تلك الأداة باسم « Live Text»، وتم طرحها مؤخرًا في جميع أنحاء العالم مع إصدار iOS 15 أحداث أنظمة تشغيل هواتف «أيفون».

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مميزات أداة «live text»وتتيح أداة النص المباشر أو «live text»، توجيه كاميرا هاتف الأيفون إلى الصور التي عليها نصوص كتابية ونسخ النص نفسه بسرعة إلى الهاتف.وتساعد الأداة الجديدة في تدوين الملاحظات بشكل سريع، أو نسخ ملاحظة مكتوبة بخط اليد بشكل نصوص يمكن التعديل بها.وتعمل « live text» من خلال تطبيق الكاميرا، وتعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على النصوص ومسحها ضوئيًا في مجموعة متنوعة من ظروف الإضاءة: «تمتلئ صورنا اليوم بمعلومات غنية ومفيدة ، من صور الأماكن التي نزورها إلى الملاحظات المكتوبة بخط اليد حول وصفات العائلة، وتقوم أداة النص المباشر بتحويل تلك الصور إلى نصوص كتابية»، بحسب شركة «أبل».كيفية استخدام أداة « live text- النص المباشر»لاستخدام الأداة، سيحتاج المستخدم إلى هاتف يعمل بنظام تشغيل iOS 15. تحميل الأداة بشكل يدوي من متجر أبل فتح الكاميرا وتوجيها نحو الصورة المراد نسخها، ثم الضغط على المؤشر الذي يظهر في أسفل يمين الشاشة «يبدو مثل سطور نصية محاطة بمربع»، وعند الضغط عليه، ينتقل النص على شاشة الهاتف تلقائيا ويتم منحك خيار نسخه أو تحديده أو البحث عنه أو ترجمته أو مشاركته.وتتيح أداة « live text»، نسخ النص وإرسال عير البريد الإلكتروني، فيسبوك، واتساب، ويمكن استخدامها أيضًا على الصور الموجودة على الهاتف.