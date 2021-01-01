تعتبر المعاملات اليومية مع المديرين ورؤساء العمل من أصعب المعاملات اليومية، حيث إنك تكون طوال الوقت فى حالة تركيز مستمرة خشية الوقوع فى الخطأ، ولا تعلم أن لكل التعاملات إتيكيت لابد من التركيز فيه أثناء جلوسك مع رئيسك فى العمل، خاصة إذا كان هذا المدير متسلطا وذى شخصية صعبة فى التعامل معه، وأوضحت خبيرة الإتيكيت شاهندا شاور فى حديثها لـ"اليوم السابع" بعض القواعد فى التعامل مع الرؤساء فى العمل بشكل لائق لا يدل على ضعف شخصيتك كما يلى.
أولاً: طريقة الكلام
وأكدت خبيرة الإتيكيت ضرورة مراعاة طريقة الحديث والكلام الذى يخرج منك، على ألا يكون الصوت منخفضاً للغاية أو عالياً جداً، وشددت على ضرورة أن يكون صوتك أثناء الحديث واضحًا وثابتًا دون تلعثم أو تهتهة، لكى يزيد من قوة شخصيتك ويعلم رئيسك أنك شخص مدرك لما تقوله جيداً.
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التعليقات على إتيكيت التعامل مع مديرك.. صوتك ونظرات عينك دليل قوة موقفك
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