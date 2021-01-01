

إتيكيت التعامل مع مديرك.. صوتك ونظرات عينك دليل قوة موقفك إتيكيت التعامل مع مديرك.. صوتك ونظرات عينك دليل قوة موقفك

تعتبر المعاملات اليومية مع المديرين ورؤساء العمل من أصعب المعاملات اليومية، حيث إنك تكون طوال الوقت فى حالة تركيز مستمرة خشية الوقوع فى الخطأ، ولا تعلم أن لكل التعاملات إتيكيت لابد من التركيز فيه أثناء جلوسك مع رئيسك فى العمل، خاصة إذا كان هذا المدير متسلطا وذى شخصية صعبة فى التعامل معه، وأوضحت خبيرة الإتيكيت شاهندا شاور فى حديثها لـ"اليوم السابع" بعض القواعد فى التعامل مع الرؤساء فى العمل بشكل لائق لا يدل على ضعف شخصيتك كما يلى.



أولاً: طريقة الكلام

وأكدت خبيرة الإتيكيت ضرورة مراعاة طريقة الحديث والكلام الذى يخرج منك، على ألا يكون الصوت منخفضاً للغاية أو عالياً جداً، وشددت على ضرورة أن يكون صوتك أثناء الحديث واضحًا وثابتًا دون تلعثم أو تهتهة، لكى يزيد من قوة شخصيتك ويعلم رئيسك أنك شخص مدرك لما تقوله جيداً.





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ثانياً: نظرات عينككما أكدت خبيرة الإتيكيت أن النظرات من التعبيرات المهمة أثناء الحديث مع الشخصيات المهمة، فيجب مراعاة حركة العين وعلى أى شىء تنظر خلال حديثك مع رئيسك فى العمل، ومن الأفضل أن تجعل عينيك فى عينه طوال الوقت لكى تعطه الثقة فيما تقول وفيك شخصياً، كما عليك تجنب هز الجفن بشكل سريع أو النظر للهاتف أثناء الحديث معه، لأن هذا يعطى انطباعًا بأنك غير مهتم لما يقوله.ثالثاً: طريقة الجلوسإذا كان مديرك قادم إليك ليتحدث معك، فعليك عدل طريقة جلوسك، فإذا كنت واضعاً قدم فوق الأخرى قم بإنزالها فوراً، وإذا كنت تجلس عليك بالقيام لكى تعطه زيادة فى احترامه، ما سيعود عليك أيضاً بالاحترام والتقدير.رابعاً: تجنب المزاحخاصة فى الاجتماعات المهمة مع رئيسك فى العمل عليك تجنب المزاح وإلقاء بعض الجُمل الفكاهية، حتى لا تعطى انطباعاً سيئاً عنك بأنك غير جدير بالمسئولية.