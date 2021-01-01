

متواجد في كل منزل.. تعرف على «المشروب رقم 1» لفقدان الوزن في أسرع وقت متواجد في كل منزل.. تعرف على «المشروب رقم 1» لفقدان الوزن في أسرع وقت

من المعروف لدي الكثير من الأشخاص أن الماء هو مشروب مهم لفقدان الوزن والتمتع بصحة جيدة، وذلك لأن إحدى الطرق التي يدعم بها الماء فقدان الوزن هي التحكم في شهيتك.



نظرًا لأن نفس الجزء من دماغك يفسر إشارات الجوع والعطش، فمن السهل على عقلك أن يخلط بين هذه المشاعر، ويتوهم أنه يشعر بالشبع عند شرب الماء.



كما وجدت دراسة كبيرة تستند إلى بيانات من المسح الوطني لفحص الصحة الوطنية (NHANES) المنشورة في Annals of Family Medicine، وجود ارتباط كبير بين عدم تناول الماء بكميات كافية والسمنة، مما يشير إلى أن الترطيب الجيد يلعب دورًا رئيسيًا في التحكم في الوزن.

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لكن هناك مشروب يتغلب على الماء في فقدان الوزن، بل ويحتل المركز الأول، إذ أوضحت أخصائي التغذية تريستا بست، أن ماء الكمون غني بمضادات الأكسدة، كما له تأثير كبير في تحسين جهاز المناعة وصحة الأمعاء، وتقليل الالتهابات، كما يقلل مخاطر الإصابة بالسرطان.الكمون محرقة للدهونتشير « تريستا» إلى أن النتائج أظهرت زيادة معدل الأيض لدى أولئك الذين استخدموا الكمون كوسيلة لفقدان الوزن. والأيض (التمثيل الغذائي) الأسرع يعني أن الجسم يحرق السعرات الحرارية بمعدل أعلى.وبحسب موقع eat this، شملت تجربة سريرية 88 امرأة تعاني من زيادة في الوزن، تناولت مجموعة تجريبية من النساء الزبادي مع الكمون في وجبتين يوميًا لمدة 3 أشهر، بينما تناولت المجموعة الأخرى نفس الكمية من الزبادي ولكن بدون إضافة الكمون خلال نفس الفترة.وأوضحت النتائج أن النساء اللائي تناولن الكمون نقص وزنهن بشكل كبير، بالإضافة إلى انخفاض في مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر وكتلة الدهون.علاوةً على ذلك انخفضت مستويات كوليسترول الكلي والدهون الثلاثية في الدم وكوليسترول (LDL) السيئ مع زيادة الكوليسترول الجيد (HDL).كما تؤكد أخصائية التغذية أن ماء الكمون يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال مساعدة الخلايا على الاستجابة بشكل صحيح للجلوكوز والأنسولين.وعندما يرتفع مستوى السكر في الدم، يمكن تخزين الجلوكوز في خلاياك أكثر مما تحتاجه للطاقة، ويمكن تحويله إلى دهون.كيفية صنع ماء الكمونيمكن شرب ماء الكمون ساخنًا أو باردًا، إليك الخطوات لصنعه:انقع ملعقة كبيرة من بذور الكمون في كوب أو اثنين من الماء طوال الليل.في الصباح، اغلي المزيج لمدة 5 دقائق.بمجرد أن يبرد الماء، صفي البذور واسكبها فوق الثلج، أو قم بإعادة تسخينها إلى درجة الحرارة المفضلة لديك.