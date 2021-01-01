طقس الـ 72 ساعة القادمة.. ارتفاع في درجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع

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ارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 72 ساعة القادمة، حيث تشهد الأحوال الجوية، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد القادم، يستمر حتى نهاية الأسبوع، على كافة أنحاء الجمهورية.

وترتفع درجات الحرارة خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، وتحديدا من يوم الأحد، بمعدل درجتين على القاهرة والوجه البحري و 4 درجات على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، حيث يعود الطقس ما بين الحار ومائل للحرارة نهارا ويظل لطيف في ساعات الليل.

طقس مائل للحرارة
وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فإن الفترة قبل طقس الـ 72 ساعة القادمة، تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، على مدار ساعات اليوم الجمعة وغدا السبت، حيث يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، يكون معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون طقس الـ 72 ساعة القادمة، لطيف ليلا على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة والرطوبة
وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 21
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25
شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 21
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 25

أما عن نسب الرطوبة، خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى والصغرى 30
السواحل الشمالية العظمى 90 والصغرى 40
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

المصدر: elbalad

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