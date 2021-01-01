استخدامات للفازلين لنعومة بشرتك وشعرك



استخدامات للفازلين استخدامات للفازلين

قدمت الدكتورة الصيدلانية آية صقر خبيرة التجميل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعض الاستخدامات التجميلية من الفازلين.







من فوائد الفازلين للبشرة ما يلي :-

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· يُمزج مع الملح الخشن وتُدعك به المناطق التي تُعاني من الاسوداد في الجسم، مثل منطقة كوع اليد، والركبة.· يُستخدم لترطيب الوجه، ولكن لا يُنصح باستخدامه للبشرة الدُهنية.· يُستخدم في تنظيف البشرة؛ إذ يُدهن الوجه بالفازلين، ومن ثمّ يتم عمل تبخيرة للوجه ثُم يُنظّف الوجه من أثر الفازلين.· يُدهن الجسم بالفازلين بعد إزالة الشعر؛ فهو يمنع احمرار الجلد، ويقضي على الألم الذي يتبع إزالة الشعر من الجسم.· يُستخدم لعلاج الحروق الطفيفة، وله قدرة في القضاء على آثار الحروق.· يُستخدم لمنع الالتهابات عند الأطفال الذين يرتدون الحفاضات.· يُستخدم كبديل عن مُزيل المكياج.· يُقوي الرموش، عند وضعه على جذور الرموش يومياً قبل النوم ومن ثم غسلها في الصباح؛ حيث إنّه يقوّي ويكثّف الرموش.· يُرطب الشفاه، ويُعطيها اللمعان.· يُستخدم الفازلين قبل وضع العطر؛ فهو يُطيل من مدة رائحة العطر على الجسم أو الملابس.· يُمكن دهن القليل منه على الخدود، ومن ثم وضع أحمر الخدود، وبهذا يبدو الوجه طبيعياً ومُشرقاً.· يقوّي الأظافر.· يوضع الفازلين تحت العيون قبل النوعم لمنع ظهور التجاعيد في هذه المنطقة.· يُساعد الفازلين على تصفيف الشعر المُجعّد والمتشابك، كما يُعطي نعومةً وترطيباً للشعر، وذلك من خلال وضعه عليه بعد الاستحمام.يُساعد في منع تقصّف الشعر وتكسّره، إذا تمّ وضعه باستمرار على أطراف الشعر، ولكن يجب عدم الإكثار من الكميّة حتى لا يبدو الشعر دُهنياً.