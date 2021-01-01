

تتبيلات مختلفة للدجاج واللحمة تتبيلات مختلفة للدجاج واللحمة

تحتاج ربات المنزل الي طرق مختلفة لتقديم الدجاج بقطعة وصفات مبتكرة ولذلك نقدم لكي اليوم عشر تتبيلات مختلفة للدجاج واللحمة







1- تتبيلة الزبادى والقرفة (للدجاج)

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المكونات:كوب زبادىمعلقة صغيرة مسطردةملعقة صغيرة كاتشب أو صلصة٢ فصوص ثوم مفروم او معلقة صغيرة ثوم بودرهعصير بصلة صغيرة الحجمملعقة صغيرة خلملعقة صغيرة كارىنصف معلقة صغيرة سكرفلفل اسود وملح (حسب الرغبة)ربع ملعقة قرفةمعلقة صغيرة بابريكا2- تتبيلة الزبادى وصلصة الباربيكيو (للدجاج)المكونات:كوب زبادىمعلقة كبيرة شطة (حسب الرغبة)مقدار 2 ملعقة صغيرة خليط من الكمون والفلفل الاسود والقرفة والكزبرةعصير ليمونةملحبصلة مفرومة٣ فصوص ثوم مفرومملعقتين صلصة طماطمملعقة كبيرة من البابريكاملعقتين كبار مايونيزمعلقتين كبار زيت ذرة3- تتبيلة الزبادى والمايونيز والمسطردة (للشيش طاووق)المكونات:ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم أو معلقتين ك من الكاتشبمعلقة صغيرة هريسة حسب الرغبةمعلق صغيرة بابريكا وفلفل اسودنصف معلقة ص كمون وقرفةمعلقة ك بصل بودرهملعقتين خلرشة ملحكوب زبادىمعلقة ص مايونيز ومعلقة ص مسطردةعصير نصف ليمونهزيت ذرة4- تتبيلة زيت الزيتون والفلفل الأحمر (للشيش طاووق)المكونات:نصف كوب زيت زيتونملعقتين كبيرتين صلصة طماطم5 فصوص ثوم مفرومملح وفلفل اسودملعقة كبيرة زعترربع كوب خلربع ملعقة كبيرة فلفل احمر5- تتبيلة المايونيز (للحوم خاصة وأيضاً تصلح للدجاج)المكونات:كوب زبادى قليل الدسمملعقتين مايونيزجميع البهارات المتاحة لديكِكاتشب ( حسب الحاجة)عصير ليمونةملح وفلفل اسودنصف كانز 7UP أو SPIRIT6- تتبيلة الليمون والزعتر (للحوم والدجاج)المكونات:2 ملعقة ليمون مبشورثلث كوب عصير ليمون2 ملعقة ريحان مفرومملعقة صغيرة مسطردةفلفل اسود وملحربع ملعقة صغيرة زعتر7- تتبيلة الصلصة الفرنسية وزيت الزيتون (تُفضل للدجاج)المكونات:2 حبة بصل مفروم5 فصوص ثوم مفروم2 ثمرة طماطم مفرومةفنجان خلملح وفلفل اسودقرفة ناعمةبهارات الدجاجملعقة زيت الزيتونملعقة كاتشب حارملعقة صلصة فرنسية8- تتبيلة الكارى والبقدونس (تُفضل للدجاج)المكونات:4 ملاعق بقدونس مفرومنصف كوب من عصير الليمون3 فصوص ثوم مفرومة ناعماملعقة فلفل حلوملعقتان من بودرة الكاري الحارةربع ملعقة كمونملح وفلفل أسودنصف بصلة حمراء9- تتبيلة الزبادى والليمون (للحوم أو الدجاج)المكونات:كوب زبادى قليل الدسمملح وفلفل اسودنصف كوب خلعصير ليمونةتشكيلة بهارات حسب الرغبةصوص الصويا10- تتبيلة صوص الصويا (تُفضل اللحوم)المكونات:ربع كوب صوياربع كأس خلربع كاس زيت نباتىرشة ملح وفلفل اسود5 فصوص ثوم مفرومملعقتان زنجبيل مطحونملاحظات عامة:- تتبع هذه التتبيلات المختلفة نفس الخطوات، فعليكِ بتحضير المكونات وخلطهم جيداً معاً فى وعاء عميق، ثم إضافة قطع الدجاج أو اللحم الى الوعاء، مع التقليب مرة أخرى ليتشرب الدجاج أو اللحم طعم ورائحة التتبيلة جيداً، ويجب ترك الوعاء مغلقاً أو مغلفاً بكيس المطبخ البلاستيكى فى الثلاجة لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل تحضيرها للشوى للفائدة الكاملة من التتبيلة، ثم شي الدجاج أو اللحم على الشواية الكهربائية، أو شواية الفحم.