أشياء يحتاجها مرضى السكر للحفاظ على صحة القلب

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مرض السكري

يعتبر مرض السكري من الحالات التي تتطلب معظم الانضباط من حيث الغذاء ونمط الحياة ، وإلا فإنه يمكن أن يضر الجسم بشدة ، وخاصة القلب.



في معظم الحالات ، يتطلب مرض السكري علاجًا مدى الحياة للحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي.



السكر هو مصدر الطاقة لخلايا الجسم ، ويتم تخزينه في الكبد كشكل من أشكال الجليكوجين.



في مرض السكري ، يصبح جسم الإنسان غير قادر على إنتاج ما يكفي من هرمونات الأنسولين ؛ حتى لو كان قادرًا على الإنتاج ، فإنه يفشل في استخدام الهرمون بشكل صحيح.


يسمح الأنسولين لجسمنا بتحويل الجلوكوز إلى طاقة. إذا كان الجسم يعاني من استقلاب الجلوكوز ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.



يحتاج مرض السكري إلى مراقبة مستمرة ورعاية طبية.

من الضروري الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.

* نظرًا لأن مرض السكري غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، فمن الضروري إجراء فحوصات متكررة لتتبع مستوى ضغط الدم ، والتحكم في ضغط الدم.



يحتاج الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى 130/80.

* يجب الحفاظ على مستوى الكوليسترول تحت السيطرة بإرشاد من طبيب مختص.

* إن فقدان بعض الوزن يساعد حقًا ليس فقط في إدارة مرض السكري ، ولكن أيضًا في إدارة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.

* أخذ وقت لممارسة الرياضة اليومية أمر لا بد منه.

* بعد استشارة اختصاصي التغذية ، يحتاج مرضى السكر إلى اتباع نظام غذائي صحي للقلب مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أو حمية داش.

* الإقلاع عن التدخين.

* يجب إدارة الإجهاد على أساس يومي.

المصدر: elbalad

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