أشياء يحتاجها مرضى السكر للحفاظ على صحة القلب



مرض السكري مرض السكري

يعتبر مرض السكري من الحالات التي تتطلب معظم الانضباط من حيث الغذاء ونمط الحياة ، وإلا فإنه يمكن أن يضر الجسم بشدة ، وخاصة القلب.







في معظم الحالات ، يتطلب مرض السكري علاجًا مدى الحياة للحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

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السكر هو مصدر الطاقة لخلايا الجسم ، ويتم تخزينه في الكبد كشكل من أشكال الجليكوجين.في مرض السكري ، يصبح جسم الإنسان غير قادر على إنتاج ما يكفي من هرمونات الأنسولين ؛ حتى لو كان قادرًا على الإنتاج ، فإنه يفشل في استخدام الهرمون بشكل صحيح.يسمح الأنسولين لجسمنا بتحويل الجلوكوز إلى طاقة. إذا كان الجسم يعاني من استقلاب الجلوكوز ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.يحتاج مرض السكري إلى مراقبة مستمرة ورعاية طبية.من الضروري الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.* نظرًا لأن مرض السكري غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، فمن الضروري إجراء فحوصات متكررة لتتبع مستوى ضغط الدم ، والتحكم في ضغط الدم.يحتاج الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى 130/80.* يجب الحفاظ على مستوى الكوليسترول تحت السيطرة بإرشاد من طبيب مختص.* إن فقدان بعض الوزن يساعد حقًا ليس فقط في إدارة مرض السكري ، ولكن أيضًا في إدارة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.* أخذ وقت لممارسة الرياضة اليومية أمر لا بد منه.* بعد استشارة اختصاصي التغذية ، يحتاج مرضى السكر إلى اتباع نظام غذائي صحي للقلب مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أو حمية داش.* الإقلاع عن التدخين.* يجب إدارة الإجهاد على أساس يومي.