أشياء يحتاجها مرضى السكر للحفاظ على صحة القلب

مرض السكري
يعتبر مرض السكري من الحالات التي تتطلب معظم الانضباط من حيث الغذاء ونمط الحياة ، وإلا فإنه يمكن أن يضر الجسم بشدة ، وخاصة القلب.
في معظم الحالات ، يتطلب مرض السكري علاجًا مدى الحياة للحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم ضمن المعدل الطبيعي.
السكر هو مصدر الطاقة لخلايا الجسم ، ويتم تخزينه في الكبد كشكل من أشكال الجليكوجين.
في مرض السكري ، يصبح جسم الإنسان غير قادر على إنتاج ما يكفي من هرمونات الأنسولين ؛ حتى لو كان قادرًا على الإنتاج ، فإنه يفشل في استخدام الهرمون بشكل صحيح.
يسمح الأنسولين لجسمنا بتحويل الجلوكوز إلى طاقة. إذا كان الجسم يعاني من استقلاب الجلوكوز ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.
يحتاج مرض السكري إلى مراقبة مستمرة ورعاية طبية.
من الضروري الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة.
* نظرًا لأن مرض السكري غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، فمن الضروري إجراء فحوصات متكررة لتتبع مستوى ضغط الدم ، والتحكم في ضغط الدم.
يحتاج الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى الحفاظ على ضغط الدم عند مستوى 130/80.
* يجب الحفاظ على مستوى الكوليسترول تحت السيطرة بإرشاد من طبيب مختص.
* إن فقدان بعض الوزن يساعد حقًا ليس فقط في إدارة مرض السكري ، ولكن أيضًا في إدارة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.
* أخذ وقت لممارسة الرياضة اليومية أمر لا بد منه.
* بعد استشارة اختصاصي التغذية ، يحتاج مرضى السكر إلى اتباع نظام غذائي صحي للقلب مثل حمية البحر الأبيض المتوسط أو حمية داش.
* الإقلاع عن التدخين.
* يجب إدارة الإجهاد على أساس يومي.
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