تمارين رياضية لتنشيط عضلات الجسم وحرق الدهون .. فيديو



تمارين رياضية تمارين رياضية

عرض برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، تمارين رياضية وظيفية ؛ لتقوية عضلات الجسم وخسارة الدهون، وتقوية عضلات القلب.



وأوضحت كوتش سارة، مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، مشيرة إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.



فى سياق آخر، قالت كوتش سارة: "يختار العديد من الأشخاص تمارين رياضية بالدامبل، نظرًا لأن هذه لا تتطلب الذهاب إلى صالة الرياضة".

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ويمكن أن تكون التمارين التي تستخدم فيها الدامبل طريقة فعالة لتقوية عضلاتك، حيث إن تمارين كمال الأجسام بالدمبل مناسبة أيضا للمبتدئين الذين يرغبون في بدء برنامج التدريب والأشخاص الذين يريدون أداء التمارين بمعدات بسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للصالة الرياضية.وضع في اعتبارك أنه من الجيد التركيز على استهداف جميع مناطق الجسم، معظم التمارين في هذه المقالة لن تؤدي إلى عزل منطقة واحدة بالكامل، بل ستعمل على استهداف جسمك بالكامل.قم بأداء تمارين كمال الاجسام بالدمبل لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، أربع مرات في الأسبوع، اسمح بالراحة لمدة يوم كامل على الأقل بين الجلسات.وقالت مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.وأضافت: “يمكنك القيام بهذه التمارين التي تعزز العضلات لتدعيم مفصل الركبة وبالتالي تقوية العضلات”.وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.