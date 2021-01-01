

أبرز الأفكار الخاطئة عن سرطان الثدي أبرز الأفكار الخاطئة عن سرطان الثدي

توفي 685 ألف شخص بسبب سرطان الثدي ، وتم تشخيص 2.3 مليون شخص وفقا ل منظمة الصحة العالمية (WHO) عام 2020



"اعتبارًا من نهاية عام 2020 ، كان هناك 7.8 مليون امرأة على قيد الحياة تم تشخيص إصابتهن بسرطان الثدي في السنوات الخمس الماضية ، مما يجعله أكثر أنواع السرطان انتشارًا في العالم."



قد يساعد انتشاره في تفسير سبب وجود مجموعة واسعة من الأساطير المرتبطة به.

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وقد أوضح الدكتور زيدمان أن "إصابة الثدي لا يمكن أن تسبب سرطان الثدي ، ومع ذلك ، يمكن أن تسبب تغيرات في الثدي قد تحاكي سرطان الثدي في التصوير".وتابع: "تسمى هذه العملية" النخر الدهني "، ويمكن أن تبدو ككتلة غير منتظمة ذات حواف خشنة في تصوير الثدي بالأشعة السينية ، مثل ظهور سرطان الثدي الجديد. إن أفضل طريقة لتمييز السرطان عن النخر الدهني هي أخذ خزعة بالإبرة ".2. حمالات الصدر Underwire تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثديعلى الرغم من أن حمالات الصدر ذات الأسلاك السفلية لا تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي ، إلا أن الدكتور زيدمان يوصي دائمًا بحمالات الصدر بدون سلك. هو يوضح:"يمكن أن يؤدي السلك إلى تهيج الجلد تحت الثدي ، مما قد يؤدي إلى تكسر الجلد. قد يسمح هذا الانهيار للبكتيريا بدخول الثدي مسببة العدوىيزيد التلقيح الاصطناعي من مخاطر الإصابة بسرطان الثديكجزء من إجراء الإخصاب في المختبر (IVF) ، غالبًا ما يصف الأطباء الأدوية التي تحفز المبايض على إنتاج البويضات. هذه الأدويةمقلد الصوت والحركةمصدر موثوق نشاط الاستروجين.لهذا السبب ، تساءل بعض الخبراء عما إذا كانوا قد يشجعون على نمو سرطان الثدي الإيجابي لمستقبلات هرمون الاستروجين . كما يوحي الاسم ، تحتوي هذه الخلايا السرطانية على مستقبلات هرمون الاستروجين على أغشيتها.أوضح الدكتور زيدمان أنه "على الرغم من عدم وجود تجارب عشوائية محكومة تبحث للإجابة على هذا السؤال" ، فقد خلص التحليل التلوي الأخير لجميع الدراسات القائمة على الملاحظة على مدار الثلاثين عامًا الماضية إلى أنه لا توجد زيادة في خطر الإصابة بسرطان الثدي بالنسبة للنساء اللواتي تلقين المبيض. الأدوية المنشطة مقارنة بعموم السكان ".4. لم يكن أحد في عائلتي مصابًا بسرطان الثدي ، لذا لن أصاب بههذه أسطورة مألوفة لدى الدكتور زيدمان ، أخبر ميديكال نيوز توداي : "من الشائع جدًا الذين يعانون من تشخيص سرطان الثدي الجديد أن يخبروني عن مدى صدمتهم لأنهم يعتقدون أنه ليس لديهم تاريخ عائلي.""أجب بعد ذلك بالقول إن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين أراهم مصابين بسرطان الثدي الجديد ليس لديهم عوامل خطر. في الواقع ، فإن أهم عامل خطر للإصابة بسرطان الثدي هو المرأة. في الولايات المتحدة ، ستصاب امرأة واحدة من كل ثماني نساء بسرطان الثدي على مدار حياتها ".كما أوضح لنا الدكتور فانشر ، "فقط حول 5-10٪مصدر موثوقمن سرطانات الثدي سببها طفرة جينية تنتقل بين أفراد الأسرة. وهذا يعني أن غالبية سرطانات الثدي متفرقة أو ليس لها سبب وراثي ".نظرًا لأن التاريخ العائلي هو عامل واحد فقط من عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي ، فإن الفحص مهم. كما أوضح الدكتور ريثرمان:"الرسالة هي أن كل امرأة تبدأ من سن الأربعين يجب أن تخضع لتصوير الثدي بالأشعة السينية سنويًا بغض النظر عن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي. هؤلاء النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو سرطان المبيض يجب أن يتم تقييمهن من قبل مستشار علم الوراثة في سن الثلاثين. قد تحتاج هذه المجموعة من النساء إلى بدء فحص سرطان الثدي قبل سن الأربعين ".يمكن أن يسبب الإجهاد سرطان الثديمع ضغوط الحياة العصرية الدائمة ، فليس من المستغرب أن يشعر الناس بالقلق بشأن كيفية تأثير الإجهاد على الصحة.ومع ذلك ، وكما أخبرنا الدكتور زيدمان ، "لا يوجد أي دليل على الإطلاق يدعم الصلة بين التوتر وسرطان الثدي. في الواقع ، هناك أدلة تدعم أن التوتر لا يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي ".هذا لا يعني أن التوتر لا يمكن أن يؤثر على الصحة على الإطلاق. ويتابع قائلاً: "جزء من كوننا بشرًا هو إيجاد طرق فعالة للتعامل مع الضغط الذي سنواجهه حتمًا. يمكن أن يكون لهذا فوائد صحية عميقة على حد سواء عقليًا وجسديًا ، لكنه لن يفعل شيئًا للتخفيف من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي ".6. أسلوب الحياة الصحي يقضي على مخاطر الإصابة بسرطان الثديوأوضح الدكتور زيدمان: "في حين أنه من الصحيح أن النساء بعد سن اليأس اللائي يعانين من زيادة الوزن معرضات بشكل متزايد للإصابة بسرطان الثدي ، فلا يوجد شيء يمكن أن تفعله المرأة للقضاء على مخاطر الإصابة بسرطان الثدي"."حتى النساء اللواتي خضعن لعملية استئصال الثدي الثنائية ما زلن عرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي الجديد."ومع ذلك ، فهو لا يقترح على أي شخص أن يبدأ "بالتدخين وتناول الوجبات السريعة كل يوم".جميع الكتل الموجودة في الثدي تشير إلى سرطان الثديهذه خرافة - ليست كل الكتل في الثدي سرطانية. وأوضح الدكتور زيدمان أنغالبيةمصدر موثوق"أورام الثدي الجديدة حميدة. وإذا كان لديك مؤخرًا تصوير شعاعي للثدي كان طبيعيًا ، فمن المحتمل أن تكون هذه النسبة أعلى ".ومع ذلك ، أوضح الدكتور زيدمان أن أي كتلة جديدة يجب "تقييمها من قبل أخصائي رعاية صحية".